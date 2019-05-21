Канада обыграла США на ЧМ по хоккеюNews.ru вчера в 16:24

Сборная Канады одержала победу в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года против США. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Канада обыграла США на ЧМ по хоккею

Футбол «Витесс» Слуцкого сыграет в финале за место в плей-офф Лиги Европы "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл "Гронинген" и вышел в финал плей-офф чемпионата Нидерландов за место в плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне, сообщает "Советский спорт".

Экономика Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира В первом квартале 2019 года закупки Россией золота достигли рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира, пишет газета Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриана Эша.

Политика Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».

Происшествия На Кубани в результате ДТП погиб человек Один человек погиб, трое, в числе которых и малолетний ребенок, получили травмы и госпитализированы в результате автоаварии под Горячим Ключом, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Шоу-бизнес Историк моды Васильев получит платья из гардероба Юлии Началовой Несколько платьев Началовой стали бы отличной находкой для его коллекции. Родители Юлии уже выразили свое согласие.

Происшествия В Италии задержали российского бизнесмена Смышляева Согласно документам итальянского МВД, которые юрист передал корреспонденту агентства, ордер на арест Смышляева был выдан в январе судом Уфы по статье "преднамеренное банкротство".

Политика Украина обвинила Россию в нежелании вести переговоры Россия не идет на переговоры об освобождении арестованных украинских моряков, поэтому новый президент республики Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против Москвы.

Политика Парубий созвал внеочередное заседание распущенной Зеленским Рады Всю ночь украинские парламентарии думали, как вставить палки в колеса новому президенту, прорабатывали изменения в закон о выборах депутатов, в частности – отмену одномандатных округов.

Политика В Абхазии оппозиции передано предложение президента по выборам Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария передал главам штаба Общенационального движения по защите государственности Теймуразу Хишбе, депутату парламента Дмитрию Дбару и экс-главы МИД Сергею Шамбе предложение президента Рауля Хаджимбы, касающееся проведения выборов в республике.

Общество Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").

Политика США могут добавить в черный список еще одну китайскую компанию Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения ограничительных мер в отношении китайской компании Hikvision, которая является одним из крупнейших производителей систем видеонаблюдения.

Финансы Индекс Мосбиржи вновь обновил максимум Индекс Мосбиржи на открытии торгов обновил исторический максимум, превысив 2620 пунктов, свидетельствуют данные торгов.

Шоу-бизнес Ростовчанка Виктория Лопырева рассказала, как рожала в Майами Известная модель и ведущая, уроженка Ростова-на-Дону Виктория Лопырева опубликовала пост, в котором рассказала о своих родах, информацию звезда опубликовала в Instagram.

Транспорт Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134 Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.

Происшествия В центре Москвы провалился грунт На Мытной улице в центре Москвы произошел провал грунта. Из-за инцидента движение в этом районе затруднено.

Хоккей Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).

Политика Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».

Шоу-бизнес Рита Дакота опровергла слова Бородиной о разводе Говорят, что Ксения даже учила Риту, какими способами можно стать еще популярнее во время развода с мужем.

Происшествия Отсидевшему 46 лет в тюрьме невиновному мужчине выплатят компенсацию В США прокуратура со второго раза согласилась выплатить компенсацию мужчине, отсидевшему в тюрьме 46 лет по ложному обвинению.

Общество Приангарье накрывает дымом лесных пожаров Половина из 43 лесных пожаров, полыхающих на сегодняшний день, 22 мая, в России, приходится на Иркутскую область, отмечается на сайте ФБУ «Авиалесоохрана».

Энергетика WSJ: Saudi Aramco решила покупать сжиженный природный газ в США Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение закупать сжиженный природный газ у Sempra Energy, базирующейся в Сан-Диего (штат Калифорния).

Армия и оружие Руководство Пентагона отказалось воевать с Ираном Исполняющий обязанности министра отметил уже не в первый раз, что США смоли подавить «атаки [Ирана] против американских сил» из-за того, что успели вовремя перегруппировать солдат в регионе.

Происшествия Забравшегося на Эйфелеву башню россиянина отправили в психлечебницу 20 мая людей эвакуировали с Эйфелевой башни из-за мужчины, карабкавшегося по ее внешним конструкциям.

Музыка Селин Дион и Джеймс Корден воссоздали знаменитую сцену из «Титаника» Канадская певица Селин Дион и британский актер Джеймс Корден воссоздали одну из самых известных сцен Титаника в последнем эпизоде шоу актера The Late Late Show.