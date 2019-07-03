Политика
Канада не хочет впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортамиPrivet-Rostov.ru 03:49
Визы канадский МИД соглашается ставить исключительно в украинские паспорта. Власти Канады сообщили, что в скором времени намерены запретить въезд на территорию своей страны жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами, об этом на пресс-конференции заявила глава МИДа страны Христя Фриланд.
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В Канаде разрешили въезд жителям республик Донбасса по паспорту Украины
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МИД Канады заявил о планах не пускать в страну жителей Донбасса с паспортами России
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