Политика

Канада не хочет впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортамиPrivet-Rostov.ru 03:49

Визы канадский МИД соглашается ставить исключительно в украинские паспорта. Власти Канады сообщили, что в скором времени намерены запретить въезд на территорию своей страны жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами, об этом на пресс-конференции заявила глава МИДа страны Христя Фриланд.
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