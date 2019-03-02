Политика
Китай выразил протест Канаде из-за экстрадиции финдиректора HuaweiГазета.Ru вчера в 21:49
Китай выразил протест Канаде в связи с решением начать процесс экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу в США, передает РИА "Новости". Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Лу Кан. Уточняется, что Пекин сделал канадской стороне строгое представление.
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с чего всё началось
«Китайская сторона крайне недовольна и решительно выступает против того, что Министерство юстиции Канады выпустило разрешение на дальнейшие судебные действия по делу Мэн Ваньчжоу», — говорится в сообщении.RT на русскомвчера в 15:55
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Хоккей
Овечкин первым в истории НХЛ забросил 45 шайб в десяти сезонах
Овечкин стал первым в истории НХЛ, кто забросил 45 и более шайб в десяти регулярных сезонах.
Обновлено в 00:16
Происшествия
Генерал-майор в отставке попался на сотне «мертвых душ»
Начальник ЦНИИ войск воздушно-космической обороны (ВКО) Минобороны генерал-майор в отставке Сергей Ягольников, арестованный по обвинению в особо крупном мошенничестве, содержал при институте больше ста «мертвых душ».
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Появилось видео задержания бойца ММА Александра Емельяненко
На официальной странице Twitter "Матч ТВ" опубликовано видео задержания сотрудниками полиции российского бойца MMA Александра Емельяненко.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
Божена Рынска госпитализирована после смерти Малашенко
За пару недель до смерти Рынска сообщила о том, что Малашенко госпитализирован после скандала с бывшей женой Еленой Пивоваровой.
Обновлено вчера в 16:05
Шоу-бизнес
В Сети дали советы экс-жене депутата после слов о «нищебродах»
Высказывание бывшей супруги депутата Госдумы Виталия Южилина актрисы Илоны Столье о «нищебродах» в дорогих ресторанах вызвало волну критики в Сети.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
Более 20 человек остались без жилья после пожара в дагестанском селе
Жилье в результате пожара в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана потеряли 14 взрослых и восемь детей, сообщил в субботу ТАСС глава сельского поселения Тинди, куда входит село Тисси-Ахитли, Сайгидгусен Магомедов.
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Украина потребовала вернуть прах Нестора Махно
Обновлено вчера в 23:21
Политика
В Раде рассказали, как Порошенко рассорил Украину с рядом стран НАТО
Депутат Верховной рад Андрей Билецкий заявил, что президент Украины Петр Порошенко рассорил страну с некоторыми странами НАТО из-за оружия.
Обновлено в 01:26
Политика
Варфоломей отказался от всеправославного обсуждения церкви на Украине
Константинопольский патриарх Варфоломей отказался обсуждать вопрос об Украинской православной церкви (ПЦУ) на всеправославном уровне.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
На юго-востоке Москвы горит квартира в жилом доме
Обновлено в 01:41
Общество
В Госдуму внесли законопроект о реестре недобросовестных родителей
В Госдуму внесен законопроект о создании в России реестра лиц, которые лишены родительских прав, а также отстранены от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение своих обязанностей.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у южной части Курил
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 6:28 мск в районе острова Хоккайдо, недалеко от южной части Курил, сообщает Главное метеорологическое управление Японии.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Представитель Полины Юмашевой подтвердил ее развод с Олегом Дерипаской
После развода Полина взяла девичью фамилию Юмашева, добавил ее представитель. Других подробностей собеседник «Ведомостей» не сообщил.
Обновлено вчера в 10:53
Космос
SpaceX впервые отправит пассажирский модуль на МКС
Crew Dragon является улучшенной версией космического корабля Dragon.
Обновлено вчера в 11:24
Политика
Россия не признает решение гаагского суда по иску «Нафтогаза»
Окончательного решения «Нафтогаз» ожидает в начале 2020 году, требуя от РФ $8 млрд.
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия
Во Флориде самолет врезался в многоэтажный жилой дом
Небольшой самолет врезался в многоэтажное здание в городе Форт-Лодердейл в штате Флорида, в результате чего погиб пилот, передает телеканал CBS4 Miami.
Обновлено вчера в 19:11
Религия
В России наступила Вселенская родительская суббота
Субботний день 2 марта 2019 года в церковном календаре значится как Вселенская мясопустная родительская суббота.
Обновлено вчера в 16:05
Общество
В Гидрометцентре сообщили, когда в Москве исчезнет снег
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что снежный покров в Москве сойдет в конце марта - начале апреля.
Обновлено в 01:09
Космос
Генконструктор назвал стоимость создания ракетного комплекса «Ангара»
Генконструктор считает, что инженерные решения, заложенные в создание ракет "Ангара", - от легкого до сверхтяжелого классов, на базе всего двух УРМ, обеспечивают высокую серийность, надежность и низкую стоимость.
Обновлено вчера в 19:08
Спорт
Лыжник Устюгов заявил, что Клебо в эстафете обыграл его как ребенка
Обновлено вчера в 11:16
Шоу-бизнес
Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд за клевету
Голливудский актер Джонни Депп подал в суд на свою бывшую супругу, актрису Эмбер Херд, передает Deadline.
Обновлено вчера в 19:12
Наука
В Амазонии гигантский тарантул утащил опоссума и попал на видео
Зоологи из Мичиганского университета засняли в лесах Амазонии, как тарантул напал на молодого опоссума и утащил его в свою нору, чтобы съесть.
Обновлено вчера в 07:01
Политика
Трамп попросил Китай немедленно отменить пошлины на сельхозпродукцию
Трамп написал в Twitter, что обратился к Китаю с просьбой немедленно отменить все пошлины на сельскохозяйственную продукцию (включая говядину, свинину) "основываясь на том факте, что мы идем к соглашению по торговле в рамках дискуссий, и я не повысил пошлины в рамках второго пакета до 25% первого марта", - цитирует Трампа РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:18
Общество
ОНФ направил Путину доклад по реформе обращения с ТКО
Общероссийский народный фонд (ОНФ) направил президенту России Владимиру Путину доклад по результатам масштабной кампании по контролю за реализацией реформы обращения с ТКО.
Обновлено в 01:52
Политика
Министр внешнеэкономических дел КНДР вылетел на переговоры в Москву
Глава внешнеэкономического ведомства Северной Кореи Ким Ён Джэ отправился из Пхеньяна в Москву для участия в девятом заседании межправительственной комиссии Россия-КНДР по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое запланировано на 4-6 марта, сообщает в субботу посольство РФ в Пхеньяне на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
ЕС запретил Польше строить канал под Калининградом
Евросоюз запретил Польше приступать к строительству канала на балтийском побережье без одобрения Европейской комиссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
Предшественника Арашукова в Совфеде отпустили из СИЗО
Обновлено вчера в 08:03
Происшествия
В Екатеринбурге на ребенка упала глыба льда
Обновлено вчера в 12:22