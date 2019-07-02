Политика
Украина и Канада договорились о поставках оружияИзвестия 19:29
«Было сделано стратегическое решение по поводу возможности поставок оборонительного оружия и передовой военной техники», — отметил Зеленский. По его словам, Оттава, в частности, готова поставлять бронемашины. Украинский президент, как отмечает агентство, пообещал раскрыть детали сделки позже.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:01, Вашингтон
Общество
Назван российский город с самым высоким ростом зарплат
Самые низкие доходы зафиксированы в Тольятти, где средняя зарплата составляет 29,2 тысячи рублей, незначительно больше платят в Волгограде, Ульяновске, Барнауле и Ижевске.
Обновлено в 21:02
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Специалисты уверены, что дополнительное бремя станет причиной роста стоимости конечной продукции.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Общество
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, снялась в откровенной фотосессии.
Обновлено в 21:17
Общество
В сети появились фото полного солнечного затмения
Обновлено в 21:52
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Хоккей
Панарин выбрал игровой номер в «Рейнджерс»
Обновлено в 16:12
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
Происшествия
Крупное ДТП с жертвами произошло на Кутузовском проспекте в Москве
Пять машин столкнулись на Кутузовском проспекте на западе Москвы, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке ГИБДД.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек
Количество жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек.
Обновлено в 08:15
Здоровье
Диетолог назвал минимальную порцию мультизернового хлеба для здоровья
Мультизерновой хлеб считается намного полезней для организма человека, чем обычный.
Обновлено в 13:59
Энергетика
Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний
Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний Резкий рост цен на рынке электроэнергии в этом году вызвал подозрения у крупных потребителей.
Обновлено в 18:18
Общество
У берегов Мексики ураган «Барбара» усилился до 4 категории
У берегов Мексики сформировавшийся над Тихим океаном ураган "Барбара" усилился до четвертой категории.
Обновлено в 18:40
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о взрыве газа на глубоководном аппарате
Российское министерство обороны опровергло информацию норвежского Агентства по ядерной опасности, которое утверждает, что на глубоководном научно-исследовательском аппарате взорвался газ.
Обновлено в 15:21
Политика
Лидеры ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты
На саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза согласовали «пакет» кандидатур на ключевые посты в политических и экономических структурах ЕС.
Обновлено в 13:50
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:26
Политика
В ПАО «Ильюшин» прокомментировали «массовые увольнения»
В СМИ появилась информация о том, что на ведущем предприятии России по разработке авиационной техники ПАО «Ильюшин» начались «массовые увольнения».
Обновлено в 12:16
Происшествия
Четыре человека пострадали при стрельбе в Калифорнии
В результате стрельбы в торговом центре Tanforan в городе Сан-Бруно, штат Калифорния, пострадали четыре человека.
Обновлено в 21:15
Шоу-бизнес
Винер-Усманова выдала неожиданную тайну семьи Кабаевой
Алина Кабаева является самой известной ее воспитанницей. Она тренировалась у Ирины Винер-Усмановой с 1995 года.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия
Хабаровский СК начал проверку из-за травмирования детей на карусели
Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю проводит проверку по факту травмирования детей на карусели.
Обновлено в 21:42
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП
Как сообщает UAZ Belgium, начало производства УАЗ «Патриот» с автоматической трансмиссией начнётся в сентябре нынешнего года, тогда же начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:43
Здоровье
Эколог рассказала, как дом вредит здоровью жильцов
Обновлено в 17:09
Армия и оружие
Глава ДНР заявил об усилении обстрелов в Донбассе при Зеленском
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об усилении интенсивности обстрелов Донбасса после вступления Владимира Зеленского в должность украинского президента.
Обновлено в 14:16
Кино
В состав Американской киноакадемии вошли три российских режиссера
В список членов Американской киноакадемии вошли три российских режиссера — Михаил Алдашин, Игорь Ковалев и Сергей Дворцевой.
Обновлено в 14:22
Общество
Недвижимость на 6 млрд рублей нашёл ФБК у вице-спикера Мосгордумы
Стоимость всей московской недвижимости Метельского оценивается фондом Навального в 5,7 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:00
Авто
Новый Land Rover Defender станет восьмиместным
Внедорожник нового поколения дебютирует во Франкфурте в сентябре 2019 года. Первой в продажу поступит четырехдверная версия с индексом 110.
Обновлено в 10:03