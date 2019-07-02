«Было сделано стратегическое решение по поводу возможности поставок оборонительного оружия и передовой военной техники», — отметил Зеленский. По его словам, Оттава, в частности, готова поставлять бронемашины. Украинский президент, как отмечает агентство, пообещал раскрыть детали сделки позже.

Украина и Канада договорились о поставках оружия

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