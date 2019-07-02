Политика

Украина и Канада договорились о поставках оружияИзвестия 19:29

«Было сделано стратегическое решение по поводу возможности поставок оборонительного оружия и передовой военной техники», — отметил Зеленский. По его словам, Оттава, в частности, готова поставлять бронемашины. Украинский президент, как отмечает агентство, пообещал раскрыть детали сделки позже.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия на Украину

РБК18:30

Украина и Канада договорились о поставках бронетехники

ТАСС15:44

Канада поставит Украине бронетехнику

Lenta.ru16:02

Украина и Канада договорились о поставках бронетехники

Национальная служба новостей15:48

Зеленский похвастался поставками бронетехники на Украину

Газета.Ru15:46

Зеленский договорился о поставках бронетехники из Канады

News.ru16:19

Канада разрешила себе поставлять оружие на Украину

Комсомольская правда16:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:01, Вашингтон
Общество

Назван российский город с самым высоким ростом зарплат

Самые низкие доходы зафиксированы в Тольятти, где средняя зарплата составляет 29,2 тысячи рублей, незначительно больше платят в Волгограде, Ульяновске, Барнауле и Ижевске.
Обновлено в 21:02
Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо

Специалисты уверены, что дополнительное бремя станет причиной роста стоимости конечной продукции.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Общество

Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии

Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, снялась в откровенной фотосессии.
Обновлено в 21:17
Общество

В сети появились фото полного солнечного затмения

Обновлено в 21:52
Происшествия

Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
Хоккей

Панарин выбрал игровой номер в «Рейнджерс»

Обновлено в 16:12
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
Происшествия

Крупное ДТП с жертвами произошло на Кутузовском проспекте в Москве

Пять машин столкнулись на Кутузовском проспекте на западе Москвы, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке ГИБДД.
Обновлено в 07:41
Происшествия

Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек

Количество жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек.
Обновлено в 08:15
Здоровье

Диетолог назвал минимальную порцию мультизернового хлеба для здоровья

Мультизерновой хлеб считается намного полезней для организма человека, чем обычный.
Обновлено в 13:59
Армия и оружие

Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человек

Обновлено в 21:04
Энергетика

Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний

Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний Резкий рост цен на рынке электроэнергии в этом году вызвал подозрения у крупных потребителей.
Обновлено в 18:18
Общество

У берегов Мексики ураган «Барбара» усилился до 4 категории

У берегов Мексики сформировавшийся над Тихим океаном ураган "Барбара" усилился до четвертой категории.
Обновлено в 18:40
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о взрыве газа на глубоководном аппарате

Российское министерство обороны опровергло информацию норвежского Агентства по ядерной опасности, которое утверждает, что на глубоководном научно-исследовательском аппарате взорвался газ.
Обновлено в 15:21
Политика

Лидеры ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты

На саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза согласовали «пакет» кандидатур на ключевые посты в политических и экономических структурах ЕС.
Обновлено в 13:50
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:26
Политика

В ПАО «Ильюшин» прокомментировали «массовые увольнения»

В СМИ появилась информация о том, что на ведущем предприятии России по разработке авиационной техники ПАО «Ильюшин» начались «массовые увольнения».
Обновлено в 12:16
Происшествия

Четыре человека пострадали при стрельбе в Калифорнии

В результате стрельбы в торговом центре Tanforan в городе Сан-Бруно, штат Калифорния, пострадали четыре человека.
Обновлено в 21:15
Шоу-бизнес

Винер-Усманова выдала неожиданную тайну семьи Кабаевой

Алина Кабаева является самой известной ее воспитанницей. Она тренировалась у Ирины Винер-Усмановой с 1995 года.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия

Хабаровский СК начал проверку из-за травмирования детей на карусели

Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю проводит проверку по факту травмирования детей на карусели.
Обновлено в 21:42
Общество

Иркутские эксперты назвали причины паводка в Иркутской области

Обновлено в 10:31
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции по Украине в Торонто

Обновлено в 20:51
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП

Как сообщает UAZ Belgium, начало производства УАЗ «Патриот» с автоматической трансмиссией начнётся в сентябре нынешнего года, тогда же начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:43
Здоровье

Эколог рассказала, как дом вредит здоровью жильцов

Обновлено в 17:09
Армия и оружие

Глава ДНР заявил об усилении обстрелов в Донбассе при Зеленском

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об усилении интенсивности обстрелов Донбасса после вступления Владимира Зеленского в должность украинского президента.
Обновлено в 14:16
Кино

В состав Американской киноакадемии вошли три российских режиссера

В список членов Американской киноакадемии вошли три российских режиссера — Михаил Алдашин, Игорь Ковалев и Сергей Дворцевой.
Обновлено в 14:22
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска

Обновлено в 19:43
Общество

Недвижимость на 6 млрд рублей нашёл ФБК у вице-спикера Мосгордумы

Стоимость всей московской недвижимости Метельского оценивается фондом Навального в 5,7 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:00
Авто

Новый Land Rover Defender станет восьмиместным

Внедорожник нового поколения дебютирует во Франкфурте в сентябре 2019 года. Первой в продажу поступит четырехдверная версия с индексом 110.
Обновлено в 10:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное