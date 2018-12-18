Футбол
Принс Онианге
Баиссама Санко
|12′
Саиф-Эддин Кауи
|18′
Йоэль Армугом
|35′
|44′
Макс Градель
|49′
Янник Каюзак
|58′
Ндомбе Мубеле
Яя Саного
|67′
Маттье Доссеви
Жан Корантен
Клаудио Бовю
Еванс Жозеф
|69′
Саиф-Эддин Кауи
Малик Тчокунте
|79′
Энцо Кривелли
|84′
|86′
Кельвен Амьян Аду
|90′+1′
Джимми Дурмаз
Калиду Сидибе
Файсал Фажр
|90′+9′
Жан Корантен
|48%
|Владение мячом
|52%
|74%
|Процент точных передач
|74%
|4
|Удары в сторону ворот
|3
|7
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|5
|1
|Офсайды
|4
|2
|Угловые
|3
|13
|Отборы
|9
|15
|Фолы
|28
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Кан
Расстановка 4‑5‑1
30
Самба
21
Гильбер
2
Бесс
24
Джику
3
Армугом
13
Жозеф
5
Санко
19
Тчокунте
4
Диоманде
10
Фажр
27
Кривелли
30
Рейне
19
Диаките
2
Амьян Аду
25
М'Биа
29
Мубандже
8
Жан
4
Каюзак
26
Сидибе
12
Силла
7
Градель
9
Саного
Тулуза
Расстановка 4‑4‑2
"Кан" обыграл "Тулузу" в матче 18-го тура чемпионата Франции. Победный мяч забил Файкаль Фажр на 9-й добавленной ко второму тайму минуте. 11-метровый удар был назначен после просмотра видеоповтора.
Спорт-Экспресс15:38
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