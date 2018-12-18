Футбол

«Кан» вырвал победу у «Тулузы», забив пенальти на 99-й минуте
Спорт-Экспресс
15:38

Кан — Тулуза
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Мишель Д’Орнано»
Принс Онианге
Баиссама Санко
12′
Саиф-Эддин Кауи
18′
Йоэль Армугом
35′
44′
Макс Градель
49′
Янник Каюзак
58′
Ндомбе Мубеле
Яя Саного
67′
Маттье Доссеви
Жан Корантен
Клаудио Бовю
Еванс Жозеф
69′
Саиф-Эддин Кауи
Малик Тчокунте
79′
Энцо Кривелли
84′
86′
Кельвен Амьян Аду
90′+1′
Джимми Дурмаз
Калиду Сидибе
Файсал Фажр
90′+9′
Жан Корантен
"Кан" обыграл "Тулузу" в матче 18-го тура чемпионата Франции. Победный мяч забил Файкаль Фажр на 9-й добавленной ко второму тайму минуте. 11-метровый удар был назначен после просмотра видеоповтора.
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