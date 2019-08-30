Футбол
RT на русскомКан станет генеральным директором «Баварии» в 2022 году
Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан войдёт в совет директоров мюнхенского клуба, а с 2022 года займёт пост генерального директора.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:41, Вашингтон
Кино
Умер французский актер из фильма «Игрушка» Мишель Омон
В ночь с 28 на 29 августа скончался французский актер театра и кино Мишель Омон.
Piter.tv 04:42
Политика
Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный 28 августа в 21:59
Армия и оружие
Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки
Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.
Вести.Ru 04:34
Происшествия
Из Москвы-реки достали тело бизнесмена, сообщили СМИ
Из Москвы-реки на севере столицы вытащили труп мужчины, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 05:22
Происшествия
Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
Девушку в бирюзовом купальнике вытащили из бассейна без сознания.
Интерфакс 04:34
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Футбол
ЦСКА согласовал трансфер Комличенко
Журналист Василий Конов поделился информацией о том, что московский ЦСКА в ближайшее время усилит атакующую линию форвардом «Млады Болеслав» Николаем Комличенко.
Евро-футбол.ру 03:31
Происшествия
Автомобиль въехал в толпу в Москве
36-летний мужчина въехал в толпу на автомобиле в районе Чертаново в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:18
Шоу-бизнес
Семья актера Числова не может похоронить его из-за нехватки денег
Семья актера Числова не может похоронить его из-за нехватки денег Артист жил очень скромно.
Экспресс газета 04:31
Наука
Скорость вымирания растений на планете выросла в 350 раз
После публикации отчета ООН о количестве вымерших видов растений (571 вид за исследуемый период), эксперты отметили высокую скорость исчезновения растений с нашей планеты.
RuNews24.ru 28 августа в 02:36
Футбол
Умерла дочь экс-тренера «Барселоны» Луиса Энрике
News.ru вчера в 18:19
Армия и оружие
Глава МИД Турции заявил о полученных от России гарантиях по Идлибу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российская сторона дала Анкаре гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в провинции Идлиб в Сирии.
RT на русском 05:24
Шоу-бизнес
Евгений Петросян приехал на «Новую волну» с молодой подругой
Пара появилась на финале «Новой волны» в Сочи.
Комсомольская правда вчера в 13:25
Технологии
Хардфорк Ethereum Classic и запуск Bakkt. Главные события сентября
В сентябре произойдут события, которые могут серьезно изменить ситуацию в блокчейн-индустрии.
РБК 05:58
Армия и оружие
Во Франции выступили за возобновление торговли вооружением с РФ
Депутат французского парламента просит министерство обороны разъяснить, какие меры Парижу необходимо предпринять, чтобы возобновился двусторонний диалог в части торговли вооружением с Россией, пишет RT.
Newvz.ru 05:35
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 27 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
RT на русском вчера в 20:29
Политика
Сделано заявление об обмене заключенными между Россией и Украиной
С разных сторон поступает противоречивая информация об обмене заключенными между Россией и Украиной.
Дни.ру 02:38
Музыка
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Согласно таможенной статистике, лидерами по продажам в Россию пластиковых отходов выступают Турция ($6,25 млн за 2018 год), Белоруссия ($3,1 млн) и Япония ($2,8 млн).
РБК 00:00
Экономика
Троценко купит у ВЭБа долг завода «Аммоний» за $900 млн
ВЭБ договорился о продаже за $900 млн прав требования по кредиту на строительство завода профильному инвестору - КАО "Азот", которое входит в "СДС Азот" Троценко, сообщили "Интерфаксу" в госкорпорации.
Интерфакс 03:48
Космос
Страшное пророчество Нострадамуса: конец света наступит 30 августа
Вечерний Волгоград вчера в 04:31
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures показала новый трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы". Ролик опубликован на YouTube-канале студии.
ТАСС 04:27
Политика
Премьер-министром Украины стал Гончарук
Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук. За его кандидатуру проголосовали 290 депутатов, пишут «Известия».
Независимое телевидение Севастополя вчера в 11:40
Политика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ вчера в 06:41
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Пользователи сервиса "Сбербанк Онлайн" сообщили о проблемах в работе, следует из данных портала Downdetector.
РИА Новости 05:46
Происшествия
Правоохранители пришли с обыском в офис «МРСК Сибири» в Красноярске
Сотрудники правоохранительных органов пришли в офис «МРСК Сибири» в Красноярске и проверяют документацию, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.
Ведомости 04:30