Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан войдёт в совет директоров мюнхенского клуба, а с 2022 года займёт пост генерального директора.

Кан станет генеральным директором «Баварии» в 2022 году

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