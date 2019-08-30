Футбол

RT на русскомRT на русскомКан станет генеральным директором «Баварии» в 2022 году

Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан войдёт в совет директоров мюнхенского клуба, а с 2022 года займёт пост генерального директора.
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Немецкий футболист, нападающий. Большую часть своей карьеры выступал за футбольный клуб «Бавария», в составе которого по два раза становился чемпионом Германии и обладателем национального кубка, дважды завоёвывал Кубок европейских чемпионов, а также стал обладателем Межконтинентального кубка.
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