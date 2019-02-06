«Кан» по пенальти прошёл «Бастию» в Кубке ФранцииЧемпионат 17:48

На 95-й минуте Родрике Нинга забил второй гол «Кана», однако вскоре Бенжамен Сантелли восстановил статус-кво. В серии послематчевых пенальти удачливее оказались гости. Таким образом, «Кан» вышел в 1/4 финала Кубка Франции, а «Бастия» завершила выступление в турнире.

«Кан» по пенальти прошёл «Бастию» в Кубке Франции

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