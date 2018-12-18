Футбол

«Кан» обыграл «Тулузу» в матче Лиги 1 благодаря голу с пенальти
Чемпионат
15:29

Кан — Тулуза
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Мишель Д’Орнано»
Принс Онианге
Баиссама Санко
12′
Саиф-Эддин Кауи
18′
Йоэль Армугом
35′
44′
Макс Градель
49′
Янник Каюзак
58′
Ндомбе Мубеле
Яя Саного
67′
Маттье Доссеви
Жан Корантен
Клаудио Бовю
Еванс Жозеф
69′
Саиф-Эддин Кауи
Малик Тчокунте
79′
Энцо Кривелли
84′
86′
Кельвен Амьян Аду
90′+1′
Джимми Дурмаз
Калиду Сидибе
Файсал Фажр
90′+9′
Жан Корантен
В матче 18-го тура французской Лиги 1 «Кан» принимал «Тулузу». Встреча команд состоялась на стадионе «Мишель д'Орнано» в Кане и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 18-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Саиф-Эдин Хауи.
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