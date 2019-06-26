Футбол
Камерунский форвард находится на просмотре в «Урале»Soccer.ru 11:59
Пресс-служба эстонского клуба "Левадия" сообщила, что нападающий Айме Марселин Гандо Биала готовится продолжить карьеру в РПЛ. В настоящее время камерунский форвард находится на сборе "Урала" в Словении. 22-летний Биала в текущем сезоне провел 14 матчей в чемпионате Эстонии и забил 7 голов.
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Из Эстонии — на Урал: полузащитник «Левадии» может перейти в российский клуб
Sputnik Эстониявчера в 13:30
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:41, Вашингтон
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