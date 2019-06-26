Футбол

Камерунский форвард находится на просмотре в «Урале»Soccer.ru 11:59

Пресс-служба эстонского клуба "Левадия" сообщила, что нападающий Айме Марселин Гандо Биала готовится продолжить карьеру в РПЛ. В настоящее время камерунский форвард находится на сборе "Урала" в Словении. 22-летний Биала в текущем сезоне провел 14 матчей в чемпионате Эстонии и забил 7 голов.
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«Урал» просматривает камерунского форварда

Sport24.ru11:24

«Урал» просматривает камерунского форварда

Sportbox.RU12:36

Футболист эстонской «Левадии» Гандо Биала находится на просмотре в «Урале»

РИА Новости10:41

Камерунский форвард находится на просмотре в «Урале»

Soccer.ru11:59

Форвард «Левадии» Гандо Биала на просмотре в «Урале»

Спорт-Экспресс11:04

«Урал» просматривает камерунского форварда

Матч ТВ12:36

Из Эстонии — на Урал: полузащитник «Левадии» может перейти в российский клуб

Sputnik Эстониявчера в 13:30
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:41, Вашингтон
Политика

Путин выступит на заседании Госсовета по развитию автодорог

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Политика

ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в среду, 26 июня, полностью отклонила все санкционные поправки в проект резолюции о полномочиях российской делегации.
Обновлено в 12:05
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Путин потребовал прекратить прятать камеры на дорогах

Президент Владимир Путин потребовал прекратить прятать камеры фото- и видеофиксации нарушений на дорогах, соответствующее поручение чиновникам и организациям, ответственным за установку камер, Путин дал во время заседания Госсовета.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Суд арестовал московского отравителя

МВД переквалифицировало действия московского отравителя со статьи «Кража» на «Разбой».
Обновлено в 12:22
Общество

Первая жена Задорнова отсудила у Первого канала миллионы рублей

Обновлено в 12:27
Политика

В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича

Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40
Технологии

На ЕГЭ школьникам разрешат пользоваться интернетом

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам школьники смогут искать информацию в интернете.
Обновлено вчера в 23:04
Политика

Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о Грузии и России

Член Севета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова советского и грузинского актера Вахтанга Кикабидзе о массовых протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Здоровье

Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
Обновлено в 10:06
Политика

Госбюро расследований Украины возбудило восемь дел против Порошенко

Глава ГБР Роман Труба 20 июня заявил, что допросы свидетелей по уголовным делам, возбужденным в отношении Порошенко, начнутся на следующей неделе.
Обновлено в 10:31
Общество

Перед пуском «Меркурия» поставщики-«нелегалы» уходят из торговых сетей

Некоторые поставщики продуктов уходят из торговых сетей накануне введения с 1 июля обязательной электронной ветсертификации молочных продуктов в системе "Меркурий", сообщили в Россельхознадзоре.
Обновлено в 10:17
Авто

Представлен обновленный кроссовер Audi Q7

Компания Audi представила обновлённый кроссовер Q7.
Обновлено в 00:01
Происшествия

На внешней стороне МКАД произошло массовое ДТП с автобусом

На внешней стороне 40-го километра МКАД произошло массовое ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает ЦОДД в Twitter.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие

Британские истребители Typhoon сопроводили российские военные самолеты

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Обновлено в 11:09
Наука

Катинон и псилоцибин помогли грибам-паразитам изменить поведение цикад

Психоактивные вещества катинон и псилоцибин, которые вырабатывают паразитические грибы, по-видимому, помогают им менять поведение хозяев — периодических и однолетних цикад.
Обновлено в 07:38
Футбол

РФС утвердил новый формат лимита на легионеров в премьер-лиге

Министр спорта России Павел Колобков подтвердил, что лимит на легионеров в ЧР изменен, в заявке футбольного клуба на сезон должно быть не более 8 иностранных игроков.
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Погиб экс-гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 03:33
Политика

Москва потребовала от Киева признать ответственность задержанных моряков по российским законам

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Москва потребовала от Киева признать продолжение судебного преследования моряков, задержанных у берегов Крыма.
Обновлено в 11:38
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Поисковики представили техногенную версию гибели группы Дятлова

Обновлено в 07:59
Политика

В России обвинили олигарха Плахотнюка в контрабанде наркотиков

МВД России заочно предъявило обвинения олигарху Владимиру Плахотнюку в контрабанде и сбыте наркотиков, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Общество

Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках

Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 10:04
Политика

Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил условия, поставленные российской делегации для возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), со сценой с детьми-попрошайками из "12 стульев".
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Кино

Вин Дизель показал видео со съемок «Форсажа-9»

Знаменитый американский актер Вин Дизель рассказал о первом съемочном дне девятой части киносериала «Форсаж».
Обновлено в 01:01
Политика

Найдены способы «разогреть» экономику России

Медведев 19 июня на совещании по вопросу достижения национальных целей развития России в экономике и жилищном секторе заявил, что нацпроекты в перспективе повлияют на экономику страны, но нужно принять дополнительные меры, чтобы «разогреть» ее уже в текущем году.
Обновлено в 11:49
Политика

Разрыв между партиями Зеленского и Порошенко сократился

Согласно результатам первых двух исследований, поддержка «Слуги народа» сократилась примерно на 2 процента, опустившись до уровня 45 процентов.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Двое десантников погибли в Крыму при прыжке в воду с парашютом

В Крыму в ходе учебных прыжков с парашютом погибли двое десантников контрактной службы.
Обновлено в 05:02
Космос

Определены победители конкурса на спутниковое телевещание

Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию в рамках юбилейного заседания определила победителей конкурса на право осуществлять спутниковое вещание с использованием орбитально-частотного ресурса и соответствующих полос радиочастот, выделенных для целей телевизионного и радиовещания.
Обновлено в 04:56
Футбол

Кубок «Париматч Премьер». «Спартак» сыграет с «Ростовом»

В матче открытия «Ростов» сыграет со «Спартаком». Кубок «Париматч Премьер» Ростов (Ростов-на Дону) – Спартак (Москва) 26 июня, 19:00.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие

У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил

Обновлено в 06:39
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