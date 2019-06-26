Камерунский форвард находится на просмотре в «Урале»Soccer.ru 11:59

Пресс-служба эстонского клуба "Левадия" сообщила, что нападающий Айме Марселин Гандо Биала готовится продолжить карьеру в РПЛ. В настоящее время камерунский форвард находится на сборе "Урала" в Словении. 22-летний Биала в текущем сезоне провел 14 матчей в чемпионате Эстонии и забил 7 голов.

Камерунский форвард находится на просмотре в «Урале»

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