Камерунские футболистки обвинили ФИФА в расизме из-за гола после VARЧемпионат 13:43

В матче 1/8 финала женского чемпионата мира Англия — Камерун (3:0) разразился скандал из-за системы видеоассистента (VAR). Камерунские футболистки были крайне разгневаны после второго гола в их ворота, который был забит в компенсированное время первого тайма.

Камерунские футболистки обвинили ФИФА в расизме из-за гола после VAR

Политика Подсчитаны потери из-за прекращения авиасообщения в Грузию Официально российские авиакомпании не прокомментировали возможные потери от запрета полетов в Грузию, однако, по данным источника издания, они будут достаточно серьезными.

Общество ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели Почти половина россиян (48%) не поддерживают предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Политика В России создали собственную вакцину от полиомиелита Большинство вакцин, которые закупаются для национального календаря прививок в России, отечественного производства, вакцина от полиомиелита, которая пока закупается за рубежом, уже создана в России, идут клинические испытания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Наука Ферромагнетизм соединили со сверхпроводимостью Ферромагнетизм и сверхпроводимость являются в некотором роде антагонистами и, на первый взгляд, не должны сосуществовать в одном кристалле.

Экономика В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.

Общество Во Владивостоке предложили объявить бойкот грузинским ресторанам В соцсетях Владивостока в ответ на серию антироссийских акций в Грузии предложили бойкотировать многочисленные и весьма популярные рестораны грузинской кухни, появившиеся в столице Приморья в последние годы.

Общество Умерла писательница Джудит Кранц Американская писательница, автор любовных романов Джудит Кранц умерла на 92-м году жизни.

Экономика «Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей «Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей Один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Благосостояние» продает лизинговую компанию «Трансфин-М».

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости Минобороны России создало на своем официальном сайте раздел, посвященный обороне Брестской крепости в начале Великой Отечественной войны.

Политика СМИ сообщили о планах США ввести новые ограничения против Китая Администрация американского президента Дональда Трампа может потребовать, чтобы оборудование нового поколения 5G для внутреннего пользования разрабатывалось и производилось за пределами Китая, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Футбол Аленичев отказывается претендовать на пост президента «Спартака» Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента московского клуба в 2023 году.

Политика В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.

Авто Названы лучшие подержанные иномарки за 200 тысяч рублей Эксперты назвали пятерку лучших подержанных автомобилей для покупателей, которые не могут позволить себе покупку дороже 200 тысяч рублей.

Политика Nikkei: Япония снимет запрет на поставки курятины из России Запрет на импорт российского мяса курицы будет снят не раньше 2020 года, отмечает Nikkei.

Общество Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.

Политика Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.

Происшествия Психически нездоровый мужчина убил трех человек в Башкирии В деревне Ибрагимово, расположенной в Кармаскалинском районе Башкирии, полицейские застрелили психически нездорового мужчину, который убил трех человек, а также ранил еще двоих.

Политика Грузия начала искать замену российским туристам Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.

Гаджеты Составлен топ-5 лучших смартфонов стоимостью до 200 долларов Рейтинг подготовили зарубежные журналисты, которые попытались подобрать устройства с лучшими характеристиками в ценовой категории до 200 долларов.

Музыка Музыкант и композитор Дейв Бартоломью скончался в США В клинике американского города Новый Орлеан в штате Луизиана в возрасте 100 лет скончался звезда рок-н-ролла, музыкант и композитор Дейв Бартоломью.

Футбол «Спартак» интересуется голкипером «Ромы» Журналист Маттео Моретто утверждает, что "Спартак" заинтересовался голкипером молодёжного состава "Ромы" Андреа Романьоли.

Общество Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.