Футбол

Камерунские футболистки обвинили ФИФА в расизме из-за гола после VARЧемпионат 13:43

В матче 1/8 финала женского чемпионата мира Англия — Камерун (3:0) разразился скандал из-за системы видеоассистента (VAR). Камерунские футболистки были крайне разгневаны после второго гола в их ворота, который был забит в компенсированное время первого тайма.
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Камерунские футболистки обвинили ФИФА в расизме из-за работы VAR

Газета.Ru19:16

Главный тренер женской сборной Камеруна: «Арбитр сделал много ошибок»

Спорт-Экспресс20:39

Камерунские футболистки психанули в матче с Англией. Протесты против VAR, плевок в соперника, отказ разгрывать мяч после гола

Sports.ru17:50

ЧМ-2019. Женщины. Англия - Камерун. Все голы матча. ВИДЕО

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Sport24.ru12:42

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Игрок сборной Камеруна плюнула в соперницу в матче 1/8 финала женского ЧМ

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