Футбол
Камерун обыграл Гвинею-Бисау на Кубке африканских нацийСоветский спорт 14:50
В матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций Камерун обыграл сборную Гвинеи-Бисау 2:0. На 66-й минуте Банана Яя открыл счет, а на 69-й Стефан Баокен удвоил преимущество неукротимых львов. Камерунский защитник Мариуполя Джойским Дава провел весь матч.
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