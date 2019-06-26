Футбол

Сборные Ганы и Бенина сыграли вничью в матче Кубка африканских нацийЧемпионат 17:52

В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Ганы встречалась с национальной командой Бенина. Игра состоялась на стадионе "Исмаилия" в Египте и завершилась ничьей со счётом 2:2. Уже на 2-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Бенина Микаэль Поте.
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