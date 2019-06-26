Футбол
Камерун обыграл Гвинею-Бисау на Кубке африканских нацийСоветский спорт вчера в 14:50
В матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций Камерун обыграл сборную Гвинеи-Бисау 2:0. На 66-й минуте Банана Яя открыл счет, а на 69-й Стефан Баокен удвоил преимущество неукротимых львов. Камерунский защитник Мариуполя Джойским Дава провел весь матч.
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Гана сыграла вничью с Бенином на Кубке африканских наций, завершив встречу вдесятером
Sport24.ruвчера в 17:58
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