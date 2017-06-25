Футбол

Камерун лишили права проведения Кубка Африки-2019
Матч ТВ
13:44

Конфедерация футбола Африки (CAF) лишила Камерун права принять Кубок Африки в следующем году. Такое решение было принято из-за того, что у страны были значительные отставания при строительстве стадионов.
Матч ТВ13:44

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Камерун лишили права проведения Кубка африканских наций

Газета.Ru13:50

У Камеруна отобрали право проведения Кубка Африки — 2019

Чемпионат13:48

Камерун лишили права проведения Кубка Африки-2019

Матч ТВ13:44

Камерун лишили права проведения Кубка Африки-2019

Sportbox.RU13:44

Камерун лишили права проведения Кубка Африки-2019

Спорт-Экспресс13:28

Камерун лишили права проведения Кубка Африканских наций-2019

Sport24.ru13:20

Камерун лишен Кубка Африки-2019

Sports.ru13:15
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 17:27, Ашберн
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