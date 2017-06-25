Конфедерация футбола Африки (CAF) лишила Камерун права принять Кубок Африки в следующем году. Такое решение было принято из-за того, что у страны были значительные отставания при строительстве стадионов.

Футбол Футбол Сысуев был признан лучшим игроком «Уфы» в ноябре по версии болельщиков Форвард "Уфы" Дмитрий Сысуев стал лучшим игроком команды в ноябре по версии болельщиков. Об этом сообщил официальный Твиттер уфимцев.

Футбол Футбол Бердыев покритиковал формат российского чемпионата

Футбол Футбол «Вест Хэм» подпишет контракт с Насри, если тот похудеет Ранее стало известно, что 31-летний Насри близок к подписанию краткосрочного контракта с "Вест Хэмом".

Футбол Футбол «Сент-Этьен» на своем поле разгромил «Нант» в чемпионате Франции Футболисты "Сент-Этьена" нанесли поражение "Нанту" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Франции.

Футбол Футбол Каррера рассказал о предложениях вернуться к тренерской работе Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о том, что он скоро может вернуться к работе.

Футбол Футбол На «Ак Барс» пришло в два раза больше зрителей, чем на «Рубин» Ранее, несмотря на погодные условия или приезд именитой хоккейной команды, на футбол всегда приходило больше зрителей, но в этот раз «Ак Барс» впервые собрал больше болельщиков, чем «Рубин»: на хоккей пришло 6804 зрителя, а на футбол — 3282, т. е. в два раза меньше.

Футбол Футбол Перишич: «Мечтаю выступать в чемпионате Англии» Вингер миланского "Интера" Иван Перишич заявил, что мечтает играть в английской Премьер-лиге.

Футбол Футбол «Наполи» отказался продать Кулибали «МЮ» за 103 млн евро Ранее «Наполи» отверг предложение «МЮ» по Кулибали в размере 90 млн.

Футбол Футбол Винисиус: «Бензема поддерживает меня и помогает советами» 18-летний бразильский нападающий "Реала" Винисиус Жуниор рассказал, что в "Королевском клубе" ему помогают не только соотечественники.

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Футбол Футбол «Енисей» лишился защитника перед играми с «Ахматом» и ЦСКА Защитник «Енисея» Раде Дугалич из-за травмы не поможет своей команде в двух оставшихся матчах уходящего года с «Ахматом» и ЦСКА.