Футбол

Камерун и Гана разошлись миром в матче Кубка Африки по футболуКрасная весна 19:58

Сборная Камеруна сыграла вничью с командой Ганы 29 июня в матче группового этапа Кубка африканских наций, проходящего в Египте. Команды за 90 минут игры не смогли забить ни одного гола, показав далеко не самую насыщенную игру.
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