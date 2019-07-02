Сборная Камеруна сыграла вничью с командой Ганы 29 июня в матче группового этапа Кубка африканских наций, проходящего в Египте. Команды за 90 минут игры не смогли забить ни одного гола, показав далеко не самую насыщенную игру.

Камерун и Гана разошлись миром в матче Кубка Африки по футболу

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