Футбол

Камерун и Гана разошлись миром в матче Кубка Африки по футболуКрасная весна 29 июня в 19:58

Сборная Камеруна сыграла вничью с командой Ганы 29 июня в матче группового этапа Кубка африканских наций, проходящего в Египте. Команды за 90 минут игры не смогли забить ни одного гола, показав далеко не самую насыщенную игру.
Читать в источнике

Подробнее о событии

КАН-2019. Гана выиграла группу F. Ничья между Бенином и Камеруном вывела обе команды в плей-офф

Sport24.ru14:09

Гол Парти помог Гане обыграть Гвинею-Бисау в матче Кубка африканских наций

Чемпионат14:28

Гана, Камерун и Бенин - в 1/8 финала Кубка Африки. Известны 14 участников плей-офф из 16

Спорт-Экспресс13:59

Гана, Камерун и Бенин вышли в 1/8 финала Кубка Африки от группы F

Sportbox.RU13:58

Ганцы обыграли команду Гвинеи-Бисау и вышли в плей-офф Кубка африканских наций

ProstoProSport13:59

КАН-2019. Гана переиграла Гвинею-Бисау, Бенин и Камерун сильнейшего не определили

Bookmaker-ratings.ru14:01

Бенин — Камерун. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Кубка африканских наций 2 июля 2019 года

LiveSport.ruвчера в 08:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:42, Вашингтон
Футбол

«Штутгарт» подписал нападающего «ПСЖ»

Нападающий Танги Кулибали перешел из "ПСЖ" в "Штутгарт" на правах свободного агента. 18-летний француз подписал контракт до 2023 года.
Обновлено в 17:38
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено в 08:29
Происшествия

Гибель 14 российских моряков произошла на подлодке «Лошарик»

Пожар, при котором погибли 14 российских подводников, произошел на атомной подлодке АС-12, известной как "Лошарик", сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник.
Обновлено в 10:33
Здоровье

Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 18:05
Экономика

Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами

Минпромторг России подписал специнвестконтракты (СПИКи) с немецким автоконцерном Volkswagen, ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ», калининградским «Автотором» и немецким BMW, французским автоконцерном Peugeot-Citroen, японским автопроизводителем Toyota и шведским производителем грузовых автомобилей Volvo Trucks.
Обновлено в 17:22
Спорт

ВАДА сочло подозрительными допинг-пробы 298 спортсменов из РФ

Международное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило о выявлении 298 подозрительных проб на допинг, взятых ранее у российских спортсменов.
Обновлено в 14:19
Происшествия

В Тверской области столкнулись и загорелись два грузовика

Обновлено в 17:00
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Транспорт

ГИБДД создаст рабочую группу для детального анализа ПДД

Госавтоинспекция приняла решение создать рабочую группу для детального анализа Правил дорожного движения (ПДД) и для их улучшения.
Обновлено в 18:09
Шоу-бизнес

Борис Корчевников: «Я немного поправился, потому что лечился»

Обновлено в 07:00
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:26
Футбол

Женская команда «Енисея» пригласила Бузову на сборы в Красноярске

Женская команда красноярского "Енисея" пригласила поп-певицу Ольгу Бузову на летние сборы, сообщает Sport24.
Обновлено в 18:28
Шоу-бизнес

Юлия Снигирь показала оберег, защищающий ее от обмана

Обновлено в 17:03
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Игры

Подписчики PS Plus получат Detroit: Become Human вместо PES 2019

Вместо анонсированного футбольного симулятора PES 2019 игроки могут получить интерактивную «Detroit: Стать человеком».
Обновлено в 08:40
Экономика

ЦБ завершил санацию банка «Открытие»

«Совет директоров Банка России принял решение завершить проведение мер по предупреждению банкротства ПАО Банк "ФК Открытие"»,— говорится в сообщении.
Обновлено в 13:06
Общество

Специалисты установили причину сильного наводнения в Иркутской области

Специалисты географического факультета Иркутского государственного университета (ИГУ) установили причину сильнейшего наводнения в регионе.
Обновлено в 06:58
Политика

Лагард временно прекратила исполнять обязанности главы МВФ

Кристин Лагард заявила, что она временно прекращает исполнение своих обязанностей директора-распорядителя Международного валютного фонда.
Обновлено в 14:07
Общество

Российский миллиардер на день рождения арендовал «Форт Боярд»

Обновлено в 14:39
Общество

Осенняя погода ожидается в Москве на выходных

Осенняя погода с затяжными дождями и похолоданием ожидается в Москве на предстоящих выходных, 6–7 июля, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено в 16:25
Спорт

Екатеринбург выбрали местом проведения летней Универсиады 2023 года

Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес

Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала

Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено в 04:53
Кино

Первые промо-материалы сериала «Ведьмак» от Netflix появились в Сети

Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию

Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
Обновлено в 04:49
Гаджеты

Xiaomi представила новую линейку смартфонов

Китайская компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9, сообщает портал Gizmochina.
Обновлено в 15:53
Футбол

«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»

Обновлено в 09:06
Теннис

Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено в 13:04
Происшествия

Раскрыта личность напавшего на сотрудника МВД в Чечне

Полиция установила личность человека, напавшего на пост полиции в Чечне, передает ТАСС.
Обновлено в 14:49
Общество

В Санкт-Петербурге ливнем затопило шоссе под Володарским мостом

Сильнейший ливень вечером 2 июля 2019 года стал причиной потопа на шоссе в районе Володарского моста в Санкт-Петербурге, сообщают очевидцы в группе ВКонтакте «ДТ и ЧП|Санкт-Петербург».
Обновлено в 16:46
Политика

Люди с украинским флагом отняли у водителя в Грузии георгиевскую ленту

На видео грузины не дают проехать автомобилю, требуя от водителя отдать георгиевскую ленту.
Обновлено в 16:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гана
Государство
Государство в Западной Африке. Входит в Содружество наций. Граничит на западе с Кот-д’Ивуаром, на северо-западе и севере - с Буркина-Фасо, на востоке - с Того. С юга омывается водами Гвинейского залива Атлантического океана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Бенин
Государство
Государство в Западной Африке. Имеет выход к заливу Бенин Гвинейского залива. На севере граничит с Буркина-Фасо и Нигером, на востоке - с Нигерией, на западе - с Того. Столица - Порто-Ново, однако правительство размещается в Котону, самом крупном городе страны. В административном отношении делится на 12 департаментов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное