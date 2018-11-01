Транспорт
Камерный формат: правда о худших врагах автомобилистов
Камерный формат: правда о худших врагах автомобилистовИзвестия16:02
Получив очередное «письмо счастья», современный автовладелец всегда старается досконально изучить черно-белый снимок и в мельчайших подробностях запомнить столб, на который повесили очередную камеру. Однако избежать новых штрафов получается далеко не всегда.
Известия16:02
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Транспорт
Минтранс предложил изменить цвет дорожной разметки
Минтранс рекомендовал регионам перекрасить разделительные полосы на автотрассах в более заметный желтый цвет, сообщили "Известиям" в ведомстве.
Обновлено в 18:15
Транспорт
Собянин открыл первую в Москве канатную дорогу
Чтобы попасть от смотровой площадки на Вороьевых горах до спорткомплекса "Лужники", на машине требовалось около 20 минут, а на канатной дороге можно доехать за пять минут У новой канатной дороги - три функции: туристическая, прогулочная и спортивная.
Обновлено в 18:00
Транспорт
Правительство дало дорогу беспилотным автомобилям
Обновлено в 17:31
Транспорт
На Курском направлении МЖД допустили задержки из-за действий вандалов
Обновлено в 13:11
Транспорт
Из Москвы запустили еженедельные автобусы в Луганск
Обновлено в 15:52
Транспорт
В Москве появится городская служба такси для инвалидов
Обновлено в 11:42
Транспорт
В Петербурге вернулись к идее строительства метро до Пулково
В числе рассматриваемых вариантов значится строительство трамвайной линии от станции метро «Купчино» до аэропорта.
Обновлено в 14:57
Транспорт
На Тюменской трассе открыли 11-километровый участок в районе Камышлова
11-километровый участок трассы Екатеринбург – Тюмень открыли после масштабного ремонта.
Обновлено в 12:56
Транспорт
Уфа получит 2,5 млрд рублей на новый мост через Белую
Ранее РБК Уфа сообщал, что руководство Башкирии предложило передать в федеральную собственность часть трассы Уфа — Аэропорт, от моста через Белую до развязки с трассой М-5 «Урал».
Обновлено в 12:44
Транспорт
На М11 сделают бесплатный проезд для водителей с транспондерами
Водители с транспондерами могут сэкономить несколько сотен рублей на проезде по М11 в ночное время.
Обновлено в 11:49
Транспорт
На ремонт дорог в Челябинске в 2019 году выделят 1 млрд рублей
Обновлено в 13:25
Транспорт
Фиксирующую дорожные нарушения нейросеть запустят в Москве
Пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) по городу Москве сообщила о том, что после 25 декабря текущего года в столице планируют запуск нейросети, которая будет фиксировать нарушения правил дорожного движения.
Обновлено в 09:20
Транспорт
В Петербург до конца года доставят 10 электробусов
Обновлено в 13:51
Транспорт
Пассажиропоток подмосковных автовокзалов увеличился на 5,1%
Обновлено в 11:54
Транспорт
В Госсовет РТ внесли поправки к законопроекту о парковках
Депутат Госсовета РТ Артем Прокофьев внес в законодательный орган поправки к законопроекту о парковках.
Обновлено в 14:48