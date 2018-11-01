Получив очередное «письмо счастья», современный автовладелец всегда старается досконально изучить черно-белый снимок и в мельчайших подробностях запомнить столб, на который повесили очередную камеру. Однако избежать новых штрафов получается далеко не всегда.

Транспорт Транспорт Минтранс предложил изменить цвет дорожной разметки Минтранс рекомендовал регионам перекрасить разделительные полосы на автотрассах в более заметный желтый цвет, сообщили "Известиям" в ведомстве.

Транспорт Транспорт Собянин открыл первую в Москве канатную дорогу Чтобы попасть от смотровой площадки на Вороьевых горах до спорткомплекса "Лужники", на машине требовалось около 20 минут, а на канатной дороге можно доехать за пять минут У новой канатной дороги - три функции: туристическая, прогулочная и спортивная.

Транспорт Транспорт Правительство дало дорогу беспилотным автомобилям

Транспорт Транспорт На Курском направлении МЖД допустили задержки из-за действий вандалов

Транспорт Транспорт Из Москвы запустили еженедельные автобусы в Луганск

Транспорт Транспорт В Москве появится городская служба такси для инвалидов

Транспорт Транспорт В Петербурге вернулись к идее строительства метро до Пулково В числе рассматриваемых вариантов значится строительство трамвайной линии от станции метро «Купчино» до аэропорта.

Транспорт Транспорт На Тюменской трассе открыли 11-километровый участок в районе Камышлова 11-километровый участок трассы Екатеринбург – Тюмень открыли после масштабного ремонта.

Транспорт Транспорт Уфа получит 2,5 млрд рублей на новый мост через Белую Ранее РБК Уфа сообщал, что руководство Башкирии предложило передать в федеральную собственность часть трассы Уфа — Аэропорт, от моста через Белую до развязки с трассой М-5 «Урал».

Транспорт Транспорт На М11 сделают бесплатный проезд для водителей с транспондерами Водители с транспондерами могут сэкономить несколько сотен рублей на проезде по М11 в ночное время.

Транспорт Транспорт На ремонт дорог в Челябинске в 2019 году выделят 1 млрд рублей

Транспорт Транспорт Фиксирующую дорожные нарушения нейросеть запустят в Москве Пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) по городу Москве сообщила о том, что после 25 декабря текущего года в столице планируют запуск нейросети, которая будет фиксировать нарушения правил дорожного движения.

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Транспорт Транспорт Пассажиропоток подмосковных автовокзалов увеличился на 5,1%