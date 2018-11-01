Транспорт

Камерный формат: правда о худших врагах автомобилистов
Известия
16:02

Получив очередное «письмо счастья», современный автовладелец всегда старается досконально изучить черно-белый снимок и в мельчайших подробностях запомнить столб, на который повесили очередную камеру. Однако избежать новых штрафов получается далеко не всегда.
Известия16:02

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Камерный формат: правда о худших врагах автомобилистов

Известия16:02
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Транспорт

Минтранс предложил изменить цвет дорожной разметки

Минтранс рекомендовал регионам перекрасить разделительные полосы на автотрассах в более заметный желтый цвет, сообщили "Известиям" в ведомстве.
Обновлено в 18:15
Транспорт

Собянин открыл первую в Москве канатную дорогу

Чтобы попасть от смотровой площадки на Вороьевых горах до спорткомплекса "Лужники", на машине требовалось около 20 минут, а на канатной дороге можно доехать за пять минут У новой канатной дороги - три функции: туристическая, прогулочная и спортивная.
Обновлено в 18:00
Транспорт

Правительство дало дорогу беспилотным автомобилям

Обновлено в 17:31
Транспорт

На Курском направлении МЖД допустили задержки из-за действий вандалов

Обновлено в 13:11
Транспорт

Из Москвы запустили еженедельные автобусы в Луганск

Обновлено в 15:52
Транспорт

В Москве появится городская служба такси для инвалидов

Обновлено в 11:42
Транспорт

В Петербурге вернулись к идее строительства метро до Пулково

В числе рассматриваемых вариантов значится строительство трамвайной линии от станции метро «Купчино» до аэропорта.
Обновлено в 14:57
Транспорт

На Тюменской трассе открыли 11-километровый участок в районе Камышлова

11-километровый участок трассы Екатеринбург – Тюмень открыли после масштабного ремонта.
Обновлено в 12:56
Транспорт

Уфа получит 2,5 млрд рублей на новый мост через Белую

Ранее РБК Уфа сообщал, что руководство Башкирии предложило передать в федеральную собственность часть трассы Уфа — Аэропорт, от моста через Белую до развязки с трассой М-5 «Урал».
Обновлено в 12:44
Транспорт

На М11 сделают бесплатный проезд для водителей с транспондерами

Водители с транспондерами могут сэкономить несколько сотен рублей на проезде по М11 в ночное время.
Обновлено в 11:49
Транспорт

На ремонт дорог в Челябинске в 2019 году выделят 1 млрд рублей

Обновлено в 13:25
Транспорт

Фиксирующую дорожные нарушения нейросеть запустят в Москве

Пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) по городу Москве сообщила о том, что после 25 декабря текущего года в столице планируют запуск нейросети, которая будет фиксировать нарушения правил дорожного движения.
Обновлено в 09:20
Транспорт

В Петербург до конца года доставят 10 электробусов

Обновлено в 13:51
Транспорт

Пассажиропоток подмосковных автовокзалов увеличился на 5,1%

Обновлено в 11:54
Транспорт

В Госсовет РТ внесли поправки к законопроекту о парковках

Депутат Госсовета РТ Артем Прокофьев внес в законодательный орган поправки к законопроекту о парковках.
Обновлено в 14:48
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Максим Ликсутов
Российский чиновник
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. В прошлом эстонский и российский предприниматель.
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