Экономика

Камчатка получит 4,7 млрд рублей на развитие социальных проектовКлуб регионов 02:15

Строительство социальных объектов в рамках единой субсидии и реализацию проекта ПАО «Новатэк» обсудили губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, который прибыл на Камчатку с рабочим визитом.
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Камчатка получит 4,7 миллиарда рублей на развитие

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Государство выделит на развитие Камчатки 4,7 млрд рублей

Ведомостивчера в 22:27
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Обновлено вчера в 20:53
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Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности.
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Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 01:56
Экономика

АФК «Система» увеличила долю в Ozon до 21,9%

АФК "Система" увеличит свою долю в Ozon Holdings Limited с 19,3% до 21,9% в результате приобретения пакетов ряда миноритарных акционеров Ozon.
Обновлено в 03:20
Политика

Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину

Обновлено в 05:09
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
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Женщина, которую с коляской сбил автомобиль в Казани, была пьяна

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На Светлану Лободу подали в суд в Европе

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Финансы

Внешняя торговля РФ подтверждает реальность ухода от доллара

Сокращение доли расчетов в долларах Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно.
Обновлено в 04:33
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Суд признал отца полковника Захарченко виновным в растрате

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Обновлено в 03:09
Экономика

Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд стран

Платежные системы Western Union, "Золотая корона" и Contact ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам.
Обновлено в 03:20
Общество

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
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Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.
Обновлено в 04:25
Экономика

Китай разрешил поставки молочной продукции еще 23 российским компаниям

Китай разрешил поставки молочной продукции еще 23 российским предприятиям, сейчас право на экспорт имеют 33 отечественных компании, говорится в сообщении Россельхознадзора "Дополнительный список 23 российских производителей молочной продукции, получивших право экспорта в Китай, размещен на официальном сайте компетентного органа КНР - Главного таможенного управления", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:36
Автоспорт

Риккардо и Квят вызваны к стюардам Гран-при Азербайджана

Даниэль Риккардо и Даниил Квят были вызваны к стюардам Гран-при Азербайджана в связи с тем, что стали участниками инцидента по ходу гонки.
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Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

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Обновлено 27 апреля в 11:31
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В ГИБДД придумали, как собирать с водителей больше штрафов

Водители притормаживают перед камерой, но потом снова набирают скорость.
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Авто

Объявлена дата презентации нового кросс-купе Renault Arkana

Французская компания Renault озвучила дату официальной презентации серийного купе-кроссовера Arkana, которая запланирована на 22 мая.
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ВТБ снижает до 5% ставку по ипотеке для семей с детьми

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Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, кто из жителей Донбасса первыми получат российские паспорта.
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Российский политик, заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013 года.
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