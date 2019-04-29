Экономика
Камчатка получит 4,7 млрд рублей на развитие социальных проектовКлуб регионов 02:15
Строительство социальных объектов в рамках единой субсидии и реализацию проекта ПАО «Новатэк» обсудили губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, который прибыл на Камчатку с рабочим визитом.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 06:52, Ашберн
Технологии
Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.
Обновлено в 04:25
Транспорт
МИД предупредил о забастовке сотрудников авиакомпаний в Италии
МИД России предупреждает о том, что 3 мая в Италии пройдет забастовка сотрудников авиакомпаний «Air Italy» и «Alitalia» и о том, что в расписании могут быть как отмены рейсов, так и их задержки.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
Два эсминца США прошли через Тайваньский пролив
Два военных корабля ВМС США прошли через разделяющий материковую часть Китая и остров Тайвань пролив, сообщает Reuters.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие
В Индонезии предложено вторгнуться в Малайзию с применением БТ-3Ф
Приобретение Индонезией новейших российских бронетранспортеров БТ-3Ф вызвало позитивные отклики в рядах общественности на полях местных ресурсов, в частности, веб-сайта Defense Studies, специализирующегося на вопросах обороны.
Обновлено в 06:19
Транспорт
ГИБДД создаст цифровую базу злостных нарушителей ПДД
Государственная автоинспекция (ГИБДД) планирует разработать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено в 05:01
Экономика
Срыв сроков строительства ЦКАД обойдется РФ почти в 20 млрд рублей
Как отмечается, средства пойдут на возмещение концессионерам срыва сроков строительства кольцевой дороги.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Обновлено вчера в 20:53
Хоккей
Олег Знарок назначен главным тренером ХК «Спартак»
Олег Знарок стал главным тренером московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак".
Обновлено в 06:10
Энергетика
«Северный поток-2» позволит европейцам экономить 8 млрд евро в год
Восемь миллиардов евро смогут экономить европейцы при использовании "Северного потока-2", благодаря снижению цен на "голубое топливо" на 13 процентов.
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес
София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено в 02:30
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Общество
Дмитрий Нагиев резко высказался о победе дочери Алсу на «Голосе. Дети»
Нагиев особо отметил, что «ставить на ребенка как на скаковую лошадь — это неправильно».
Обновлено в 04:11
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено вчера в 02:41
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России
В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено вчера в 08:24
Шоу-бизнес
Лободу засудят в Германии за опоздания на концерты
Обновлено в 05:45
Авто
Уральцы возглавили рейтинг покупателей новых машин в России
Авторы исследования изучили доступность новых автомобилей стоимостью 500 тысяч рублей для жителей разных регионов.
Обновлено в 00:42
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину
Владимир Зеленский нарушил долгое молчание после победы на выборах президента Украины и обратился к Владимиру Путину через свой официальный аккаунт в Telegram.
Обновлено вчера в 23:43
Авто
Jaguar Land Rover наградит водителей криптовалютой
Обновлено в 04:57
Кино
В Сети появился тизер четвертого эпизода финала «Игры престолов»
В Сети появился тизер четвертого эпизода финального сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре
В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Финансы
Рубль нашел временную поддержку
Перед основной фазой ослабления рубля курс доллара должен вернутся в зону 64,15—64,30 руб.
Обновлено в 00:09
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла в финале юниорского ЧМ
Обновлено вчера в 16:49
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча
Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
Обновлено в 05:48
Недвижимость
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%
ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:39
Хоккей
Воробьев определился с сочетанием звеньев сборной России
Обновлено в 05:57