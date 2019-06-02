Общество

Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровоеТАСС вчера в 17:21

Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.
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Жителям сел Якутии вне зоны цифрового ТВ временно оставят Первый канал

РИА Новостивчера в 23:52

В Иркутской области и Бурятии начинается переключение на цифровое вещание

Иркутск Сегоднявчера в 23:15

Иркутская область перешла на цифровое ТВ

Областная газета (г. Иркутск)вчера в 22:13

Еще 36 регионов России перейдут на цифровое телевещание 3 июня

Известиявчера в 18:31

К приему готов

Российская газетавчера в 12:43

До отключения аналогового телевещания осталось считанные дни: ответы на вопросы

ГТРК Нижний Новгород01 июня в 03:15

Аналоговое телевидение прекратит вещание в Иркутской области 3 июня

IrkutskMedia31 мая в 07:30
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Шоу-бизнес

Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей

Обновлено вчера в 01:09
Шоу-бизнес

Больше не на грани анорексии: Кети Топурия набрала вес

Топурия рассказала о том, что с зимы ей удалось набрать целых четыре килограмма.
Обновлено вчера в 13:00
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Общество

За три месяца изъяли более 19 тонн некачественной молочной продукции

"По результатам контрольно-надзорных мероприятий изъято из оборота 1545 партий молока и молочной продукции общим объемом более 19 тонн", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:58
Шоу-бизнес

Приянка Чопра назвала Меган Маркл жертвой расизма

Индийская актриса Приянка Чопра встала на защиту герцогини Сассекской Меган Маркл. Об этом пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 15:21
Общество

Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных

Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00
Политика

Мэр Харькова призвал перестать стесняться переговоров с Россией

Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".
Обновлено вчера в 20:25
Кино

Хидео Кодзима рассказал о ключевых моментах начала производства Death Stranding

Хидео Кодзима в твиттере рассказал о ключевых моментах начала производства Death Stranding.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

Названа причина гибели моряков на российском судне «Василий Головнин»

Экспертиза показала, что двое моряков судна "Василий Головнин" компании Fesco погибли в ходе рейса из Антарктиды, отравившись метанолом, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Федерации профсоюзов Приморского края.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП с маршруткой и такси в Иркутске

Обновлено вчера в 22:50
Происшествия

После сноса бюста Жукова в Харькове возбудили два уголовных дела

Обновлено вчера в 14:26
Происшествия

В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа

Обновлено вчера в 16:12
Происшествия

Причиной гибели испанского футболиста Рейеса стала лопнувшая шина

Обновлено вчера в 17:02
Общество

Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.
Обновлено вчера в 13:38
Политика

На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено вчера в 15:23
Футбол

Бибрас Натхо хочет вернуться в ЦСКА

Полузащитник "Олимпиакоса" и сборной Израиля Бибрас Натхо хотел бы вернуться в ЦСКА, за который он выступал с 2014 по 2018 годы.
Обновлено вчера в 19:42
Армия и оружие

В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей

«В составе ВМФ России корветы проекта 20386 смогут в полном объеме заменить фрегаты проекта 11356», — сообщает портал.
Обновлено вчера в 20:43
Наука

В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам

Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
Обновлено 01 июня в 04:51
Шоу-бизнес

Алексей Ягудин: «Жена меня бережет»

В спортивной жизни Алексея Ягудина множество наград и успеха фигурист добился не только в спорте, но и в личной жизни — он смог завоевать сердце фигуристки Татьяны Тотьмяниной.
Обновлено вчера в 15:00
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Футбол

BBC: чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человек

По информации BBC, чемпионский парад посетили около 750 тысяч человек.
Обновлено в 00:17
Экономика

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Обновлено вчера в 20:06
Политика

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Обновлено вчера в 19:11
Экономика

В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ

Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено вчера в 21:03
Здоровье

Болезнь, которая убивает незаметно

Заболевание развивается очень быстро, у него острейшее начало, через несколько часов ребенок уже может быть в тяжелом состоянии.
Обновлено вчера в 21:47
Здоровье

Медики назвали ранние признаки туберкулеза

Существует ошибочное мнение, что туберкулезом болеют в основном бедные люди, поэтому медики рассказали о ранних симптомах заболевания.
Обновлено вчера в 04:30
Армия и оружие

Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке

Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено вчера в 17:12
Политика

WSJ: Россия резко сократила число военных специалистов в Венесуэле

Газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Россия в последнее время якобы резко сократила число военных советников в Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

Ребенок умер на зарядке в детском лагере в Приамурье

Мальчик умер во время утренней зарядки в детском лагере в Амурской области, сообщили журналистам в понедельник в региональном правительстве.
Обновлено вчера в 23:29
Футбол

«Ливерпуль» может продлить контракт с Клоппом

«Ливерпуль» хочет продлить контракт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, сообщает Sky Sports.
Обновлено вчера в 19:05
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