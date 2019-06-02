Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровоеТАСС вчера в 17:21

Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.

Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровое

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