Общество
Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровоеТАСС вчера в 17:21
Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.
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В Иркутской области и Бурятии начинается переключение на цифровое вещание
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До отключения аналогового телевещания осталось считанные дни: ответы на вопросы
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