Камбьяссо может сменить Спаллетти на посту главного тренера «Интера»Sport24.ru вчера в 04:07

Матч 23-го тура Серии А против «Пармы» может стать последним для Лучано Спаллетти на посту главного тренера «Интера». Нерадзурри не побеждают в чемпионате Италии с 29 декабря, когда в рамках 19-го тура обыграли на выезде "Эмполи" со счетом 1:0.

Камбьяссо может сменить Спаллетти на посту главного тренера «Интера»

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Происшествия ФСБ задержала замдиректора департамента «Аэрофлота» Сотрудники ФСБ задержали замдиректора департамента производства полетов авиакомпании "Аэрофлот" Анатолия Якимчука, передает РИА Новости.

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Общество Россиян пообещали избавить от «поверочного рабства» со счетчиками Росстандарт совместно с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития в 2019 году собирается инициировать поправки в законодательство о системах учета, которые полностью освободят обязанности следить за корректностью показаний приборов учета в квартирах.

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Авто Toyota покажет новый Land Cruiser на автосалоне в Токио По информации издания, ссылающегося на собственные источники внутри японского автопроизводителя, новое поколение Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX дебютирует осенью 2019 года в статусе концепт-кара, а в 2020 году компания представит серийные версии внедорожников.

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