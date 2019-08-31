с чего всё началось

Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов вызван в сборную России для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 с Шотландией (6 сентября) и Казахстаном (9 сентября), информирует официальный сайт РФС.

Политика Самолет президента Германии сломался перед вылетом в Польшу Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в субботу вылетел в Польшу на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны с небольшим опозданием из-за неисправности самолета, сообщил немецкий телеканал n-tv.

Армия и оружие Индийские летчики испытали МиГ-35 На авиасалоне МАКС-2019 летчики-испытатели ВВС Индии совершили полеты на новейшем российском истребителе МиГ-35.

Общество Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно Исследователи из Швеции узнали, почему мужчинам бесполезно начинать спор с женщинами.

Политика В России вступили в силу изменения в правила призыва в армию В России с 1 сентября вступил в силу закон, вводящий некоторые изменения в правила призыва граждан на срочную службу.

Происшествия Близкие погибших при теракте в Беслане вспомнили дни трагедии Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 - дети.

Политика Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.

Политика Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.

Интернет Windows 10 теперь можно переустановить из облака Если верить описанию в Reset this PC, то там говорится: «Мы услышали мнение некоторых пользователей о возможности установки ОС Windows с помощью высокоскоростного подключения к интернету для ускорения процесса».

Единоборства Поветкин победил Фьюри по очкам Российский боксер Александр Поветкин одолел британца Хьюи Фьюри в тяжелом бою, который длился полные 12 раундов.

Политика Сенатор Мархаев подал в суд после публикации РЕН ТВ о нападении Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев обратился к генеральному прокурору и подал иск в суд после сюжета на телеканале РЕН ТВ о его нападении на журналистку.

Общество Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.

Футбол «Ростов» показал видео из раздевалки после победы над «Локомотивом» «Ростов» опубликовал видео, на котором показано, что осталось за кадром победного матча команды в 8-м туре чемпионата России с «Локомотивом» (2:1). В ролике, размещенном на YouTube-канале ростовского клуба, показаны самые эмоциональные моменты встречи, а также послематчевые кадры из раздевалки.

Энергетика Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти Государственный концерн "Белнефтехим" после согласования сторонами величины тарифа отмечал, что "сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года", поэтому достигнута договоренность "на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год".

Происшествия В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.

Армия и оружие Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.

Политика В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».

Наука Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб Гель, изобретенный китайскими учеными, может оставить стоматологов без большой части работы, потому что с его появлением необходимость в восстановлении зубов с помощью пломб отпадает.

Происшествия В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.

Авто «АвтоВАЗ» объяснил причины отказа от Lada Vesta в кузове хэтчбек Представители отечественной компании «АвтоВАЗ» решили объяснить, почему хэтчбек Lada Vesta так и не вошел «в серию».

Общество Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.