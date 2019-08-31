Футбол

Soccer.ruSoccer.ruКамболов вызван в сборную России на место травмированного Миранчука

Локомотив — Ростов
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
26′
Антонсен Норманн
Алексей Миранчук
Жоау Мариу
30′
39′
Роман Еременко
42′
Элдор Шомуродов
58′
Элдор Шомуродов
60′
Ивелин Попов
Хорен Байрамян
Рифат Жемалетдинов
Лука Джорджевич
60′
Мацей Рыбус
64′
67′
Александр Саплинов
Арсений Логашов
Антон Миранчук
81′
87′
Алексей Ионов
Александр Зуев
88′
Арсений Логашов
Владислав Игнатьев
90′+3′
Пресс-служба РФС сообщила, что полузащитник "Краснодара" Руслан Камболов получил вызов в сборную России к отборочным матчам ЧЕ-2020 с Шотландией и Казахстаном. Он заменит в национальной команде Алексея Миранчука, который повредил заднюю поверхность бедра в сегодняшнем матче "Локомотива" и "Ростова".
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