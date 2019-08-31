Пресс-служба РФС сообщила, что полузащитник "Краснодара" Руслан Камболов получил вызов в сборную России к отборочным матчам ЧЕ-2020 с Шотландией и Казахстаном. Он заменит в национальной команде Алексея Миранчука, который повредил заднюю поверхность бедра в сегодняшнем матче "Локомотива" и "Ростова".

Камболов вызван в сборную России на место травмированного Миранчука

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