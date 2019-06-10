Футбол

Камболов рассказал, за что благодарен «Рубину»Нева Спорт 09:56

Футболист поблагодарил «Рубин», который заставил игрока поверить в себя после нескольких непростых лет, и благодаря которому он вновь получил шанс играть в премьер-лиге, а затем и в сборной России.
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Руслан Камболов: «Спасибо „Рубину“, что заставил поверить в себя»

Спорт-Экспресс09:10

Руслан Камболов: «Я провел в „Рубине“ самый яркий этап карьеры»

Матч ТВ09:13

Камболов: покидать «Рубин» невероятно сложно

РИА Новости09:13

Камболов рассказал, за что благодарен «Рубину»

Нева Спорт09:56

«Краснодар» представил лучшие моменты в карьере Камболова (ВИДЕО)

ProstoProSport08:47
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 15:01, Ашберн
Политика

Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова

Обновлено в 08:10
Баскетбол

ЦСКА победил «Химки» и стал чемпионом Единой лиги ВТБ

Обновлено в 14:51
Кино

XXX фестиваль «Кинотавр» начал работу в Сочи

Юбилейный XXX Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» начал работу в Сочи.В главном конкурсе ‒ 15 лент.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Музыка

Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»

Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Происшествия

Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео

Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
Обновлено в 09:22
Происшествия

В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб

В Нью-Йорке вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания, сообщило пожарное управление Нью-Йорка.
Обновлено в 14:15
Происшествия

«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова

Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.
Обновлено вчера в 16:49
Общество

Тамбовские выпускники написали ЕГЭ по обществознанию

Обновлено в 13:01
Происшествия

СК просит арестовать шесть подозреваемых в убийстве борца в Москве

Обновлено в 05:00
Политика

Путин сменил посла России в Сербии

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении послом России в Сербии Александра Боцана-Харченко.
Обновлено в 11:11
Происшествия

Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв.м. Выгорели две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес

У Бари Алибасова начались осложнения

Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе

В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено в 10:28
Транспорт

Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города

Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено в 14:06
Кино

Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077

Обновлено в 02:05
Авто

Mazda выпустит свой первый электрокар в 2020 году

По словам господина Акиры Марумото, первый электрокар Mazda будет анонсирован уже в 2020 году.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян показала сына Псалма

В середине мая у Ким Кардашьян и Канье Уэста появился сын.
Обновлено в 13:40
Наука

Названы новые опасные для жизни продукты

Хотя специалисты считают, что PFAS в таких количествах с небольшой вероятностью станут проблемой для человека, в некоторых продуктах, например в коровьем молоке, содержание пер- и полифторалкильных веществ в несколько десятков раз превышало уровень, безопасный для здоровья людей.
Обновлено в 10:11
Происшествия

«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии

Обновлено в 09:56
Культура

Названы лауреаты Государственной премии России

В понедельник, 10 июня, в Кремле объявили лауреатов Государственных премий за 2018 год.
Обновлено в 12:59
Политика

СМИ сообщили о возможной отставке посла США в России Хантсмана

Посол США в России Джон Хантсман, который возглавляет американскую миссию с 2017 года, может к концу года покинуть свой пост и вернуться в Вашингтон.
Обновлено в 14:20
Политика

МИД предложил Зеленскому не искать «предлоги для саботажа» в Донбассе

Россия выражает надежду на то, что новая украинская администрация не будет «искать искусственных предлогов для саботажа» минских договоренностей.
Обновлено в 14:13
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Футбол

УЕФА не имеет предложений по изменению Лиги чемпионов

«Никаких конкретных предложений относительно возможных изменений в Лиге чемпионов УЕФА не существует, обсуждения по этой теме ведутся только на консультационной основе», — сказано в заявлении.
Обновлено в 12:35
Авто

Названы 5 ожидаемых автоновинок 2019 года на рынке РФ

Специалисты собрали пятёрку самых интересных и ожидаемых автомобильных новинок, которые представят публике до конца 2019 года.
Обновлено в 11:31
Игры

Вышел новый трейлер Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Paradox Interactive представила трейлер Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 на E3 2019.
Обновлено в 13:13
Экономика

Взнос России как полноправного члена ЦЕРН может составить $115 млн в год

Размер взноса России в ЦЕРН в качестве полноправного члена может составить около $115 млн в год.
Обновлено в 13:10
Политика

Токаев победил на выборах президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства, свидетельствуют предварительные данные ЦИК.
Обновлено в 02:02
Гаджеты

В смартфонах Android нашли предустановленный вирус

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до продажи гаджетов.
Обновлено в 03:50
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Руслан Камболов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник и защитник клуба «Рубин» и сборной России.
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Рубин
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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