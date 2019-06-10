Футбол
Камболов рассказал, за что благодарен «Рубину»Нева Спорт 09:56
Футболист поблагодарил «Рубин», который заставил игрока поверить в себя после нескольких непростых лет, и благодаря которому он вновь получил шанс играть в премьер-лиге, а затем и в сборной России.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 12:01, Ашберн
Здоровье
Акция «Онкодесант-2019» состоялась в Липецкой городской поликлинике №2
Очередная профилактическая акция «Онкодесант-2019» состоялась в Липецкой городской поликлиника №2. Она включает проведение профилактических осмотров с целью ранней диагностики онкологических заболеваний, а также консультаций и пропаганду здорового образа жизни.
Обновлено в 11:01
Музыка
Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади
Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.
Обновлено вчера в 06:50
Авто
Газонокосилка Honda снова установила рекорд скорости
Газонокосилка компании Honda снова стала самой быстрой в мире.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
Экс-глава регионального СК задержан по делу о покушении на губернатора
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали экс-руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Михаила Мурзаева, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
У Бари Алибасова начались осложнения
Обновлено в 02:25
Музыка
Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»
Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Происшествия
Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК
Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Политика
Зеленский решил уволить всех губернаторов
Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес
Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой
Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено в 08:20
Общество
ЕГЭ по обществознанию сдавал почти каждый второй выпускник Коми
В республике в сдаче ЕГЭ по обществознанию приняли участие 2178 выпускников, то есть экзамен сдавал практически каждый второй одиннадцатиклассник из общего числа обучающихся 11 классов текущего года.
Обновлено в 11:26
Общество
Американка сняла на видео «эльфа» около своего дома
Многие пользователи отметили сходство существа на видео с эльфом Добби из фильмов о Гарри Поттере.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Один человек пострадал от взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Тагиле
"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв м. Выгорело две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:18
Происшествия
После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Порошенко оставил украинскую армию без «Оплотов»
Опрошенные журналистами эксперты отмечают дороговизну этих танков — один «Оплот», по подсчетам специалистов, обойдется в сумму, на которую можно модернизировать шесть Т-64.
Обновлено в 11:45
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на химическом заводе
В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Политика
Путину доложили о деле Голунова
Президенту Владимиру Путину доложили о деле корреспондента «Медузы» Ивана Голунова еще в пятницу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»
Обновлено в 08:39
Общество
В ПФР назвали самую частую причину отказа в оформлении пенсии
Отсутствие оснований для досрочного получения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Украинские боевики обстреляли патруль ОБСЕ в ЛНР
Украинские вооруженные формирования обстреляли патруль специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, проводивший инспекцию вблизи участка разведения сил и средств у Золотого.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Политика
Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Общество
В этом году борьба с борщевиком Сосновского в Татарстане проиграна
Компания, выигравшая тендер на борьбу с борщевиком Сосновского в Татарстане, отказалась от денег и работы.
Обновлено в 09:40
Политика
Украинцы захотели видеть премьером летавшего в Москву оппозиционера
22 марта этого года бывший кандидат в президенты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко и лидер оппозиционного общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Москве.
Обновлено в 09:03
Хоккей
Чудинов продлил контракт с клубом КХЛ «Авангард» на сезон
Обновлено в 06:54
Общество
В Москве раскупили газеты с заявлением в защиту Голунова
В Москве к 12 часам дня 10 июня в журнальных киосках раскупили тираж газет «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК».
Обновлено в 06:34
Гаджеты
Xiaomi лишила недорогие смартфоны тестовых прошивок MIUI
Компания Xiaomi сообщила о намерении сфокусироваться на разработке бета-версий прошивок MIUI только для новых смартфонов и исключила из программы бета-тестирования «старые» модели смартфонов.
Обновлено в 10:30
Общество
Глава Кузбасса оценил просьбу жителей Киселёвска об убежище в Канаде
Отмечается, что Цивилёв поручил мэру Киселёвска и своим заместителям встретиться с жителями города, обратившимися к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище, а также найти способы решить проблемы, которые привели к соответствующему обращению к канадскому лидеру.
Обновлено в 09:04