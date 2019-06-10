«Краснодар» объявил о переходе Камболова из «Рубина»Vprognoze.ru 12:44

Отмечается, игрок уже прошел медицинское обследование в «Краснодаре» и подписал контракт с клубом до лета 2021 года. Как сообщается в СМИ, «Краснодар» заплатил «Рубину» за трансфер Комболова 400 тысяч евро. Отметим, в казанском клубе Камболов был самым высокооплачиваемым футболистом.

«Краснодар» объявил о переходе Камболова из «Рубина»

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