Футбол

«Краснодар» объявил о переходе Камболова из «Рубина»Vprognoze.ru 12:44

Отмечается, игрок уже прошел медицинское обследование в «Краснодаре» и подписал контракт с клубом до лета 2021 года. Как сообщается в СМИ, «Краснодар» заплатил «Рубину» за трансфер Комболова 400 тысяч евро. Отметим, в казанском клубе Камболов был самым высокооплачиваемым футболистом.
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