Камболов: Сорокин много забивает. Думаю, вызова в сборную России он достоинЧемпионат вчера в 16:05

Защитник «Рубина» Руслан Камболов после матча 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1) отметил, что его товарищ по казанской команде Егор Сорокин достоин вызова в сборную России.

Камболов: Сорокин много забивает. Думаю, вызова в сборную России он достоин

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