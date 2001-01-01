Футбол

Камболов: Сорокин много забивает. Думаю, вызова в сборную России он достоинЧемпионат вчера в 16:05

Защитник «Рубина» Руслан Камболов после матча 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1) отметил, что его товарищ по казанской команде Егор Сорокин достоин вызова в сборную России.
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов о своей команде

Коммерсантъвчера в 18:39

Камболов: Сорокин много забивает. Думаю, вызова в сборную России он достоин

Чемпионатвчера в 16:05
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Кино

«Мстители: Финал» установили рекорд по сборам в первый день

Обновлено 28 апреля в 12:17
Политика

"Протащили "Северный поток – 2": в ЕС нашли пророссийские силы

"Неудобный" для европейцев "Северный поток – 2" автор доклада Нина Кацемих привела в качестве примера.
Обновлено в 02:42
Происшествия

В Дагестане задержан министр экономики республики

По данным источника «Интерфакса», Османа Хазбулатова сняли с самолета, когда он пытался покинуть Дагестан, и задержали на двое суток.
Обновлено в 04:46
Общество

Минобороны показало архивные фотографии полководцев с военных парадов

Среди архивных снимков есть не публиковавшиеся ранее фотографии из семейных альбомов военачальников, выдержки из их биографий, а также воспоминания.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия

Красноярские врачи оживили замерзшего мужчину

Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) два часа сражались за жизнь пациента и буквально воскресили человека, доставленного в приемный покой в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.
Обновлено в 02:41
Энергетика

Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев

Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» займет несколько месяцев, а из-за необходимости вытеснения загрязненной нефти чистое сырье поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

Посол США в Шри-Ланке сообщила, что на острове готовят новые теракты

Соединенные Штаты полагают, что активное планирование новых террористических атак продолжается на Шри-Ланке.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес

Адвокат: Дмитрий Марьянов хотел уйти из семьи к другой женщине

Обновлено вчера в 11:11
Происшествия

Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом под Орлом

Обновлено в 03:12
Гаджеты

Новые iPhone получат быструю зарядку в комплекте

Несмотря на добавленную поддержку быстрой зарядки для iPhone 8 и новее, Apple продолжает включать в комплект со своими смартфонами старый адаптер питания на 5 Вт и кабель Lightning to USB-A.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес

Бывшая жена поблагодарила Валерия Меладзе за измену с Джанабаевой

Бывшая жена певца Валерия Меладзе Ирина поблагодарила артиста за измену с Альбиной Джанабаевой.
Обновлено в 04:59
Космос

На МКС возникла проблема с системой электроснабжения

На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения.
Обновлено вчера в 17:44
Гаджеты

Недорогой флагман Xiaomi Redmi впервые показали на видео

Обновлено вчера в 06:36
Происшествия

Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР

Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Общество

ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию по жалобе координатора штаба Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой на административное наказание за акцию «Он вам не Димон», сообщается на сайте ЕСПЧ.
Обновлено в 04:34
Политика

Медведев прибыл в Ереван для участия в заседании межправсовета ЕАЭС

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев приехал на два дня в Ереван, чтобы участвовать в заседании Евразийского межправительственного совета.
Обновлено вчера в 10:27
Футбол

Неймар сообщил Марсело, что хочет перейти в «Реал»

Ранее неоднократно сообщалось о желании Неймара покинуть «ПСЖ» и перейти в «Реал», однако сам форвард и его отец опровергали эту информацию.
Обновлено в 04:17
Общество

Индийцы показали следы снежного человека

Альпинистская экспедиционная группа армии Индии заявила, что ей удалось обнаружить следы "йети" (мифического снежного человека) в Гималаях, снимок опубликован в твиттере индийской армии.
Обновлено в 04:43
Кино

В Сети появился тизер четвертого эпизода финала «Игры престолов»

В Сети появился тизер четвертого эпизода финального сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 03:28
Хоккей

Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею

Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Происшествия

Сын миллиардера Саркисова вышел из комы

В качестве возможной причины комы родственники Сергея называют злоупотребление запрещенными препаратами, сообщает Telegram-канал Mash.
Обновлено в 04:27
Экономика

Сбербанк сохранит сниженные ставки по потребительским кредитам до июля

Первоначально госбанк планировал завершить акцию 29 апреля 2019 г. По ее условиям с 1 марта ставки кредитов на любые цели на сумму от 300 000 руб. сроком от 3 месяцев до 5 лет были снижены относительно базовых на 1 процентный пункт, минимальная ставка опустилась с 12,9 до 11,9% годовых.
Обновлено в 04:02
Хоккей

«Сент-Луис» обыграл «Даллас» и вышел вперед в серии, Радулов забил гол

Счет в серии стал 2:1 в пользу «блюзменов». Четвертый матч серии пройдет в Далласе 2 мая.
Обновлено вчера в 23:04
Шоу-бизнес

К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица

Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.
Обновлено вчера в 12:19
Космос

Первый старт с космодрома Восточный в 2019 году запланирован на 5 июля

«Запуск космического аппарата «Метеор-М» номер 2.2 с космодрома Восточный, запланированный на 5 июля 2019 года (дата запуска может корректироваться)», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:22
Экономика

В Utair опровергли сообщения о прекращении полетов

Президент группы Utair Павел Пермяков опроверг слухи о прекращении работы компании и сообщил РИА Новости, что все полеты будут совершаться по расписанию.
Обновлено в 03:52
Общество

На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме

Обновлено в 03:22
Армия и оружие

Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет

Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено вчера в 13:46
Общество

МВД предложило запретить микрозаймы через интернет без паспорта

МВД предлагает запретить россиянам оформлять микрозаймы через интернет без предоставления паспортных данных.
Обновлено в 03:09
Наука

Ученые рассказали о причинах появления ранней седины

Еще одной причиной появления ранней седины являются генетические отклонения, при этом стресс, как оказалось, в этом вопросе не имеет никакого влияния.
Обновлено в 04:23
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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