Футбол
Камболов: Сорокин много забивает. Думаю, вызова в сборную России он достоинЧемпионат вчера в 16:05
Защитник «Рубина» Руслан Камболов после матча 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1) отметил, что его товарищ по казанской команде Егор Сорокин достоин вызова в сборную России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 05:04, Ашберн
Кино
«Мстители: Финал» установили рекорд по сборам в первый день
Обновлено 28 апреля в 12:17
Политика
"Протащили "Северный поток – 2": в ЕС нашли пророссийские силы
"Неудобный" для европейцев "Северный поток – 2" автор доклада Нина Кацемих привела в качестве примера.
Обновлено в 02:42
Происшествия
В Дагестане задержан министр экономики республики
По данным источника «Интерфакса», Османа Хазбулатова сняли с самолета, когда он пытался покинуть Дагестан, и задержали на двое суток.
Обновлено в 04:46
Общество
Минобороны показало архивные фотографии полководцев с военных парадов
Среди архивных снимков есть не публиковавшиеся ранее фотографии из семейных альбомов военачальников, выдержки из их биографий, а также воспоминания.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Красноярские врачи оживили замерзшего мужчину
Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) два часа сражались за жизнь пациента и буквально воскресили человека, доставленного в приемный покой в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.
Обновлено в 02:41
Энергетика
Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев
Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» займет несколько месяцев, а из-за необходимости вытеснения загрязненной нефти чистое сырье поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
Посол США в Шри-Ланке сообщила, что на острове готовят новые теракты
Соединенные Штаты полагают, что активное планирование новых террористических атак продолжается на Шри-Ланке.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Адвокат: Дмитрий Марьянов хотел уйти из семьи к другой женщине
Обновлено вчера в 11:11
Происшествия
Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом под Орлом
Обновлено в 03:12
Гаджеты
Новые iPhone получат быструю зарядку в комплекте
Несмотря на добавленную поддержку быстрой зарядки для iPhone 8 и новее, Apple продолжает включать в комплект со своими смартфонами старый адаптер питания на 5 Вт и кабель Lightning to USB-A.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Бывшая жена поблагодарила Валерия Меладзе за измену с Джанабаевой
Бывшая жена певца Валерия Меладзе Ирина поблагодарила артиста за измену с Альбиной Джанабаевой.
Обновлено в 04:59
Космос
На МКС возникла проблема с системой электроснабжения
На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения.
Обновлено вчера в 17:44
Гаджеты
Недорогой флагман Xiaomi Redmi впервые показали на видео
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Общество
ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию по жалобе координатора штаба Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой на административное наказание за акцию «Он вам не Димон», сообщается на сайте ЕСПЧ.
Обновлено в 04:34
Политика
Медведев прибыл в Ереван для участия в заседании межправсовета ЕАЭС
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев приехал на два дня в Ереван, чтобы участвовать в заседании Евразийского межправительственного совета.
Обновлено вчера в 10:27
Футбол
Неймар сообщил Марсело, что хочет перейти в «Реал»
Ранее неоднократно сообщалось о желании Неймара покинуть «ПСЖ» и перейти в «Реал», однако сам форвард и его отец опровергали эту информацию.
Обновлено в 04:17
Общество
Индийцы показали следы снежного человека
Альпинистская экспедиционная группа армии Индии заявила, что ей удалось обнаружить следы "йети" (мифического снежного человека) в Гималаях, снимок опубликован в твиттере индийской армии.
Обновлено в 04:43
Кино
В Сети появился тизер четвертого эпизода финала «Игры престолов»
В Сети появился тизер четвертого эпизода финального сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 03:28
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею
Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Происшествия
Сын миллиардера Саркисова вышел из комы
В качестве возможной причины комы родственники Сергея называют злоупотребление запрещенными препаратами, сообщает Telegram-канал Mash.
Обновлено в 04:27
Экономика
Сбербанк сохранит сниженные ставки по потребительским кредитам до июля
Первоначально госбанк планировал завершить акцию 29 апреля 2019 г. По ее условиям с 1 марта ставки кредитов на любые цели на сумму от 300 000 руб. сроком от 3 месяцев до 5 лет были снижены относительно базовых на 1 процентный пункт, минимальная ставка опустилась с 12,9 до 11,9% годовых.
Обновлено в 04:02
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Даллас» и вышел вперед в серии, Радулов забил гол
Счет в серии стал 2:1 в пользу «блюзменов». Четвертый матч серии пройдет в Далласе 2 мая.
Обновлено вчера в 23:04
Шоу-бизнес
К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица
Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.
Обновлено вчера в 12:19
Космос
Первый старт с космодрома Восточный в 2019 году запланирован на 5 июля
«Запуск космического аппарата «Метеор-М» номер 2.2 с космодрома Восточный, запланированный на 5 июля 2019 года (дата запуска может корректироваться)», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:22
Экономика
В Utair опровергли сообщения о прекращении полетов
Президент группы Utair Павел Пермяков опроверг слухи о прекращении работы компании и сообщил РИА Новости, что все полеты будут совершаться по расписанию.
Обновлено в 03:52
Общество
На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет
Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено вчера в 13:46
Общество
МВД предложило запретить микрозаймы через интернет без паспорта
МВД предлагает запретить россиянам оформлять микрозаймы через интернет без предоставления паспортных данных.
Обновлено в 03:09
Наука
Ученые рассказали о причинах появления ранней седины
Еще одной причиной появления ранней седины являются генетические отклонения, при этом стресс, как оказалось, в этом вопросе не имеет никакого влияния.
Обновлено в 04:23