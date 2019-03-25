Экономика
«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%ТАСС 04:56
Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.
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Политика
Минэнерго рассказало о транзите газа через Украину после 2020 года
Минэнерго РФ рассчитывает на договоренности с Украиной о продлении контракта на транзит газа в европейские страны после 2020 года.
Обновлено в 03:48
Политика
Советский разведчик рассказал об убийстве Рудольфа Гесса
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Обновлено в 02:47
Экономика
Рогозин оценил строительство Восточного почти в 92 млрд рублей
Напомним, в октябре 2018 года «Роскосмос» и ПСО «Казань» подписали контракт на строительство стартового стола под комплекс «Ангара» на Восточном.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Сбежавший экс-совладелец «Зимней вишни» задержан в Польше
На территории Польши задержан Вячеслав Вишневский, бывший совладелец кемеровского торгового центра "Зимняя вишня".
Обновлено в 01:12
Общество
Немецкого министра обвинили в сексизме из-за рекламы шлема
В Германии разгорелся скандал из-за социальной рекламы шлема. В результате министра транспорта Андреаса Шойера обвинили в сексизме.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
София Ротару выложила фото на фоне слухов о болезни
Как сообщил ToDay News Ufa, на фоне слухов о своей болезни она выкладывает великолепные фотографии вместе с родными.
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Армия и оружие
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"Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, при необходимости украинская армия умело воспользуется", - добавил Порошенко.
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Происшествия
Склад с горючим загорелся в Чехове
Очевидцы сняли на видео полыхающий ангар. Огонь вспыхнул 25 марта на территории промзоны "Сергеево" на западной окраине города.
Обновлено в 04:44
Здоровье
В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами
В письме Милонов напомнил, что борьба за здоровый образ жизни и повышение ее качества и продолжительности – приоритетная национальная цель развития, заявленная Президентом России.
Обновлено вчера в 19:35
Политика
Эрдоган предложил преобразовать собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть
Собор Святой Софии в Стамбуле, считающийся в христианском мире одной из величайших святынь, может стать мечетью.
Обновлено в 00:03
Политика
Россиянин репостнул «могилу» Путина и заинтересовал полицию
Полицейские Каменска-Уральского потребовали от активиста Дмитрия Карпова написать объяснительную из-за репоста фотографии с «могилой» президента России Владимира Путина во «ВКонтакте».
Обновлено в 05:02
Происшествия
СК проверит обстоятельства нападения на бурятского журналиста
Следственный отдел по Железнодорожному району СУ СК России по Республике Бурятия начал проверку обстоятельств конфликта, произошедшего между корреспондентом местного телеканала и директором Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
После родов певица Нюша «упала в цене»
По словам концертного менеджера певицы, выступление артистки стоит 1 миллион 200 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 18:27
Политика
Генсек НАТО: Грузия станет членом альянса
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом альянса, предает РИА "Новости".
Обновлено в 03:49
Происшествия
Король Испании час не мог выйти из самолета в Аргентине
Обновлено в 04:11
Футбол
Пьянич может стать игроком «Реала»
Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич может стать игроком «Реала».
Обновлено в 04:52
Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
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Общество
Влиятельный чиновник уволен из администрации Приморья
Губернатор края Олег Кожемяко освободил от занимаемой должности Надежду Кочурову - директора департамента образования и науки, сообщает DEITA.
Обновлено в 03:55
Экономика
Магазины смогут сэкономить на электричестве по примеру заводов Дерипаски
Правительство разрешило мелким потребителям — магазинам, кафе, сотовым вышкам и небольшим предприятиям — снижать потребление электроэнергии в пиковые часы и получать за это плату.
Обновлено в 05:02
Общество
Учительнице из Барнаула пришлось уволиться из-за фото в купальнике
Барнаульской учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы из-за фотографий в купальнике.
Обновлено в 04:38
Политика
К границе США направился новый караван мигрантов
К границе США из Центральной Америки выдвинулся новый караван мигрантов. Он насчитывает 1,2 тысячи человек, сообщает Reuters.
Обновлено в 04:28
Космос
В отсеке «Союза» обнаружили пыль от сверления
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" были обнаружены следы металлической пыли, появившейся в результате сверления.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Брянске
Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
Обновлено в 01:40
Общество
«Лучшему учителю в мире» вручили $1 млн в Дубае
Питер Табичи, 36-летний кенийский монах-францисканец, получил премию в размере $1 млн как лучший учитель в мире.
Обновлено в 02:08
Технологии
В России прошли успешные испытания боевого катамарана
В Российской Федерации состоялись испытания нового композитного маломерного катамарана для силовых и гражданских структур.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Москве арестовали водителя упавшего на такси грузовика
Обновлено в 02:46
Политика
В бундестаге обсудят пересмотр запрета на заход судов ФРГ в Крым
Депутаты немецкого парламента от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" постараются вынести на обсуждение вопрос об отмене запрета на посещение крымских портов судами Германии.
Обновлено вчера в 15:03