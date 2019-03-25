«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%ТАСС 04:56

Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.

«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%

Общество Учительнице из Барнаула пришлось уволиться из-за фото в купальнике Барнаульской учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы из-за фотографий в купальнике.

Общество Детское питание в России оказалось под угрозой исчезновения В России могут возникнуть перебои с ввозом в страну лечебного и детского питания.

Политика Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.

Происшествия Вину признал: в СКР рассказали о задержании екатеринбургского педофила Еще на прошлой неделе стало известно о задержании в Екатеринбурге педофила, совершившего как минимум два сексуальных преступления в отношении малолетних девочек.

Космос В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.

Общество Неизвестные повесили лишнюю картину в Историческом музее Отмечается, что случившееся заметили две посетительницы, снимавшие свое посещение музея на камеру.

Политика Экс-сотрудник СБУ назвал причастных к крушению Boeing в Донбассе Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о причастности украинской стороны к крушению в Донбассе малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.

Происшествия Замгенпрокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию Во вторник, 19 марта, 66-летний заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский приехал на встречу после проведения расширенной коллегии Генпрокуратуры, при выходе из служебного автомобиля он упал и был госпитализирован в реанимацию.

Политика Матвиенко предложила осужденным выполнять госзаказы Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила осужденным выполнять государственные и муниципальные заказы.

Армия и оружие Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.

Происшествия На военной базе США в Японии произошел взрыв На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.

Политика В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев потеряет не менее $3–5 млрд в случае, если перестанет быть транзитной страной для российского газа.

Авто Новые кроссоверы BMW X5 M и X6 M сфотографировали без камуфляжа В Сеть попали снимки «заряженных» кроссоверов без камуфляжа, которые были сделаны на сборочном конвейере баварской марки.

Происшествия Склад с горючим загорелся в Чехове Первоначально появилась информация, что горит склад пластиковых окон, однако представители МЧС уточнили, что речь идет о горюче-смазочных материалах.

Происшествия Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".

Общество Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.

Недвижимость Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.

Технологии В анапском технополисе «Эра» запустили суперкомпьютер Запущен первый сегмент суперЭВМ с последующим многократным наращиванием вычислительных мощностей, сообщили в Минобороны РФ.