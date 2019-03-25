Экономика

«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%ТАСС 04:56

Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.
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«КамАЗ» увеличил долю своего присутствия на российском авторынке до 50%

REGNUM06:36

«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%

ТАСС04:56

КАМАЗ вновь вернул себе половину российского рынка грузовиков

Автостат03:49

По итогам двух месяцев 2019 года ПАО «КАМАЗ» вернул себе половину рынка большегрузов

Татар-информ04:12

Продажи КамАЗа за два месяца выросли на 23%

Коммерсантъ04:04

«КамАЗ» вновь вернул себе половину рынка России

Вести.Финанс04:53

«КАМАЗ» вернул себе половину рынка РФ

Finam.Ru03:23
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 06:46, Ашберн
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В Совете Федерации спрогнозировали скорый визит Ким Чен Ына в Россию

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В России могут возникнуть перебои с ввозом в страну лечебного и детского питания.
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Политика

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Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
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Происшествия

Вину признал: в СКР рассказали о задержании екатеринбургского педофила

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Зеленский рассказал об источниках финансирования своей кампании

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Космос

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Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
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Отмечается, что случившееся заметили две посетительницы, снимавшие свое посещение музея на камеру.
Обновлено вчера в 11:08
Политика

Экс-сотрудник СБУ назвал причастных к крушению Boeing в Донбассе

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о причастности украинской стороны к крушению в Донбассе малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
Обновлено в 06:43
Политика

Домохозяйка победила на выборах мэра Усть–Илимска Иркутской области

Обновлено в 03:03
Происшествия

Замгенпрокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию

Во вторник, 19 марта, 66-летний заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский приехал на встречу после проведения расширенной коллегии Генпрокуратуры, при выходе из служебного автомобиля он упал и был госпитализирован в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Спорт

Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой

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Политика

Матвиенко предложила осужденным выполнять госзаказы

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила осужденным выполнять государственные и муниципальные заказы.
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Уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» передали в Генпрокуратуру

Обновлено в 05:48
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Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» прервать серию из пяти поражений

Обновлено в 00:16
Армия и оружие

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Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

На военной базе США в Японии произошел взрыв

На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.
Обновлено вчера в 22:28
Политика

В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа

Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев потеряет не менее $3–5 млрд в случае, если перестанет быть транзитной страной для российского газа.
Обновлено в 01:59
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В Югорске детское питание хранили в морге

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Авто

Новые кроссоверы BMW X5 M и X6 M сфотографировали без камуфляжа

В Сеть попали снимки «заряженных» кроссоверов без камуфляжа, которые были сделаны на сборочном конвейере баварской марки.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Склад с горючим загорелся в Чехове

Первоначально появилась информация, что горит склад пластиковых окон, однако представители МЧС уточнили, что речь идет о горюче-смазочных материалах.
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Происшествия

В Дагестане экс-помощник депутата обманывал людей, меняя тембр голоса

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Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд

Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
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Общество

Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы

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В Екатеринбурге ищут актеров для съемки в сериале с Сергеем Буруновым

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Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки

Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
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Технологии

В анапском технополисе «Эра» запустили суперкомпьютер

Запущен первый сегмент суперЭВМ с последующим многократным наращиванием вычислительных мощностей, сообщили в Минобороны РФ.
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Политика

В Казахстане предложили переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей

Заместитель главы демократической партии «Ак жол» Казбек Иса предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семипалатинск (Семей) в честь казахских ханов и общественных деятелей, сообщает издание Atameken Business.
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