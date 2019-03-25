«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%ТАСС 04:56

Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.

«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%

Происшествия В Югорске детское питание хранили в морге В здании городского морга Югорска обнаружили крупную партию детского питания, полиция проводит проверку.

Футбол «Реал» предложит за Мбаппе 280 миллионов евро По информации издания, в ближайшие недели "королевский" клуб предложит за 20-летнего нападающего парижан 280 миллионов евро.

Политика Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что киевские власти причастны к крушению малайзийского Boeing в Донбассе летом 2014 года.

Политика ОАГ выступила против военного присутствия РФ в Венесуэле В Организации американских государств (ОАГ) подчеркнули, что выступают против отправки российских военных в Венесуэлу.

Хоккей «Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.

Политика Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».

Общество Росмолодежь наделили правом принимать решение о блокировке сайтов Правительство наделило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) правом принимать решения о блокировке сайтов.

Хоккей НХЛ назвала лучших игроков недели Национальная хоккейная лига объявила трех звезд прошедшей игровой недели.

Общество Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.

Общество Медведев подписал документы по расселению аварийного жилья Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал два документа о расселении аварийного жилья.

Общество Российские синоптики пожаловались на плохие метеоспутники Ранее сообщалось, что первый российский спутник "Арктика-М" для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе запустят в июне 2019 года.

Транспорт На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.

Политика Мексика потребовала от Испании извинений за уничтожение индейцев Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Фелипе VI с требованием принести извинения коренным народам Америки за убийства, совершенные во время завоевания континента.

Политика СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле «США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.

Экономика C 1 апреля повышаются социальные пенсии "Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.

Политика Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Происшествия Адвоката судившейся с Трампом порномодели обвинили в вымогательстве Прокуратура Нью-Йорка обвинила адвоката Майкла Авенатти в вымогательстве 20 млн долларов у компании Nike и добилась взятия юриста под стражу.

Политика Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30% Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.

Политика В Венесуэле произошел новый блэкаут Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в ряде районов Венесуэлы, в том числе в столице — Каракасе.

Политика Спецпрокурор Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с РФ Американские спецслужбы инкриминируют РФ вмешательство в избирательный процесс США в 2016 году.

Политика «Оппозиционная платформа» вывела Порошенко из себя Кандидат в президенты Юрий Бойко, по мнению Виктора Медведчука, имеет все шансы пройти во второй тур голосования и не собирается блокироваться для достижения победы ни с одним из лидирующей троицы: Порошенко, Зеленский, Тимошенко.

Политика Андрей Федотов покинул пост министра труда Забайкалья С 2016 года занимал должность министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края.