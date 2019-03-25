Авто

«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%ТАСС 04:56

Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.
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Продажи КАМАЗ с начала года выросли на 23%

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ТАСС04:56

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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 17:25, Ашберн
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провёл телефонный разговор с государственных секретарём Соединённых Штатов Америки Майклом Помпео.
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«Почта России» намерена повысить зарплаты 210 тыс. сотрудников своего основного производства на 20% и довести их за полтора года до рыночного уровня.
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Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании Nordwind.
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Преподаватель естественных наук и член религиозного Ордена францисканцев Питер Табичи стал лауреатом ежегодной премии Global Teacher Prize в $1 млн.
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