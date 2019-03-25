Авто
«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%ТАСС 04:56
Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.
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Обновлено в 11:52
Армия и оружие
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Экономика
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Согласно одному из новых правил, предусматривающих пересмотр схемы финансирования театральных гастролей, бизнес-классом смогут летать только народные артисты и художественные руководители, другие артисты будут летать только эконом-классом, передает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством документ.
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На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
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