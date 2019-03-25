Авто

«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%ТАСС 04:56

Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.
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Продажи КАМАЗ с начала года выросли на 23%

SpeedMe08:31

«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%

ТАСС04:56

«КАМАЗ» вернул себе половину рынка РФ

Finam.Ru03:23

По итогам двух месяцев 2019 года ПАО «КАМАЗ» вернул себе половину рынка большегрузов

Татар-информ04:12

Продажи КамАЗа за два месяца выросли на 23%

Коммерсантъ04:04

КАМАЗ вновь вернул себе половину российского рынка грузовиков

Автостат03:49

«КамАЗ» вновь вернул себе половину рынка России

Вести.Финанс04:53
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Происшествия

Замминистра образования Нижегородской области уволили за пьяное ДТП

По данным очевидцев, заместитель министра 17 марта на Mercedes пытался обогнать несколько автомобилей в Навашине и в итоге врезался в одну из них, а затем пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие

Крейсер «Адмирал Нахимов» получит «неотвратимое оружие»

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации получит унифицированные пусковые установки и сможет нести различные типы ракет.
Обновлено в 04:42
Политика

Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 11:02
Политика

В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа

В Верховной Раде оценили потери украинской экономики от прекращения транзита российского газа через ГТС страны.
Обновлено в 03:19
Экономика

Совет Федерации поддержал закон о доиндексации пенсий в России

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал верхней палате принять поправки, предусматривающие введение доиндексации пенсий неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.
Обновлено в 09:52
Политика

Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено в 05:35
Здоровье

В Североморске после капремонта открылась детская поликлиника

Каждый этаж имеет свое название Сегодня в Североморске после капремонта открылась детская поликлиника.
Обновлено в 11:34
Футбол

Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку

Обновлено в 11:15
Гаджеты

Стало известно, что покажет Apple на презентации 25 марта

Компания Apple на презентации, которая пройдет 25 марта в 20 часов по московскому времени в Театре Стива Джобса, может представить сразу несколько новинок.
Обновлено в 05:18
Музыка

Музыкант Скотт Уокер скончался на 77-м году жизни

Британский музыкант и композитор, экс-фронтмен The Walker Brothers Скотт Уокер умер в возрасте 76 лет.
Обновлено в 07:44
Политика

Албания на семь месяцев отменила визы для туристов из России

Совет министров Албании принял решение на семь месяцев отменить визы для россиян, которые въезжают в страну на срок до 90 дней.
Обновлено в 12:08
Армия и оружие

Российские военные прибыли в Венесуэлу

Обновлено вчера в 11:44
Футбол

«Зенит» открыл официальный блог болельщиков на языке фарси

«Зенит» представил официальный блог болельщиков на языке фарси, на котором говорят в Иране и некоторых других странах Ближнего Востока.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Суд продлил арест обвиняемого в похищении картины Куинджи

Обновлено в 11:59
Игры

Bethesda раздаёт Morrowind в честь юбилея The Elder Scrolls

Обновлено в 10:54
Общество

Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати

Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:35
Политика

Президент Турции предложил превратить собор Святой Софии в мечеть

После покорения Константинополя турецкими войсками в 1453 году собор был превращен в мечеть.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Десантники начали масштабные учения в Крыму

Обновлено в 06:38
Наука

ОИЯИ запустил «фабрику сверхтяжелых элементов»

Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) официально запустил новый циклотрон ДЦ-280, который ученые называют «фабрикой сверхтяжелых элементов».
Обновлено в 12:16
Общество

Медведев подписал документы по расселению аварийного жилья

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал два документа о расселении аварийного жилья.
Обновлено в 07:29
Технологии

Рогозин: В России создадут беспилотный трамвай

Обновлено в 07:55
Армия и оружие

National Interest раскрыл план войны США с Россией в Европе

Американское издание The National Interest рассказало о возможном плане противостояния России и США в Польше.
Обновлено в 08:07
Экономика

В США проявился самый верный индикатор рецессии

Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 04:56
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева поступило в суд

Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь инстанции Алексей Черников.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие

Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа

Израильская армия начала наносить ракетные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие

Три бомбардировщика ВВС США подряд заметили у границ России

Три принадлежащих американским ВВС стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress пролетали над Балтийским морем недалеко от Калининградской области, сообщили мониторинговые ресурсы.
Обновлено 22 марта в 20:19
Экономика

Минкультуры запретит артистам театров летать бизнес-классом за госсчет

Согласно одному из новых правил, предусматривающих пересмотр схемы финансирования театральных гастролей, бизнес-классом смогут летать только народные артисты и художественные руководители, другие артисты будут летать только эконом-классом, передает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством документ.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Дацик обвиняется в избиении собственных детей

Обновлено в 11:46
Транспорт

На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные

В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Актер Илья Глинников рассказал о том, что похудел на «Последнем герое»

Обновлено в 08:49
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