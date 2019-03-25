Авто
«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%ТАСС 04:56
Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 14:26, Ашберн
Политика
Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп объявил о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:15
Политика
СМИ США считают, что доклад Мюллера сыграл на руку Трампу
Американское издание считает, что после обнародования доклада спецпрокурора Роберта Мюллера шансы на импичмент Трампа неумолимо падают, а вот вероятность его переизбрания в 2020 году – увеличивается.
Обновлено в 13:22
Происшествия
Семилетнего мальчика изнасиловали в подмосковной больнице
Первоклассника, который лежал в одной из подмосковных больниц после операции, изнасиловали пациенты-подростки из соседней палаты.
Обновлено в 14:04
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Политика
Албания отменит визы для россиян
Отмена виз для ряда стран является традиционной мерой Албании по привлечению туристов в страну.
Обновлено в 09:51
Политика
Двух российских актеров не пустили на Украину
В пресс-службе госпогранслужбы Украины заявили, что пограничники не пропустили двух актеров, которые являются гражданами России, на Украину.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ
Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 12:30
Спорт
Ларс Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону
Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.
Обновлено в 09:35
Футбол
Жена Маркизио переживала, что мужа может увести русская девушка
Жена хавбека "Зенита" Клаудио Маркизио Роберта рассказала о том, как ей живется в Санкт-Петербурге, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:11
Политика
В СБУ подтвердили, что Прозоров был сотрудником ведомства
Служба безопасности Украины подтвердила, что Василий Прозоров действительно был сотрудником ведомства и занимал должность старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес
Андрея Малахова обвинила в избиении участница «Дома-2»
Одна из участниц телешоу Нонна Щукина выступила с громким заявлением о том, что Андрей Малахов избил ее после съемок своей очередной программы.
Обновлено в 05:38
Технологии
Рогозин рассказал о разработке беспилотного трамвая
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал разработку первого российского беспилотного трамвая.
Обновлено в 04:05
Автоспорт
Даниил Квят: трасса в Бахрейне станет хорошим тестом для Toro Rosso
Российский гонщик команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят поделился впечатлением от трассы "Сахир" в Бахрейне, где пройдет второй этап соревнований.
Обновлено в 11:36
Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным
Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Кино
Лидером российского проката в выходные стал фильм «Балканский рубеж»
Обновлено вчера в 23:17
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля
Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено в 02:55
Политика
Вучич заявил о нежелании Сербии быть членом НАТО
Сербский президент назвал военный нейтралитет "естественным выбором", выступая на церемонии в память о жертвах бомбардировок НАТО в Югославии Сербия не хочет быть членом НАТО.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Генсек НАТО: Грузия станет членом альянса
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом альянса, предает РИА "Новости".
Обновлено в 03:49
Происшествия
На Кубани при взрыве газа пострадали два человека
Как сообщают в управлении МЧС по региону, в результате взрыва пострадали два человека. 14 февраля в доме в Красноярске произошёл взрыв газа.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Потап вышел в свет с бывшей женой и проигнорировал Настю Каменских
Как сообщают украинские СМИ, Потап весь вечер провел в обществе Ирины, перекинувшись с нынешней возлюбленной Настей Каменских лишь парой слов.
Обновлено в 04:30
Политика
Совфед и Госдума не смогли договориться насчет закона о хостелах
Согласительная комиссия, в состав которой входят представители Совета Федерации и Государственной думы, не смогла найти приемлемый для всех вариант по поводу даты вступления в силу закона о запрете на хостелы в жилых домах.
Обновлено в 11:08
Авто
Обновленный кроссовер Mazda CX-9 добрался до РФ
В пресс-службе российского офиса Mazda официально заявили о начале реализаций модернизированной версии флагманской CX-9.
Обновлено 23 марта в 23:09
Шоу-бизнес
Телеведущий Юрий Николаев опроверг свою госпитализацию
Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации после потери сознания.
Обновлено вчера в 13:50
Общество
Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати
Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:35
Экономика
Совет Федерации поддержал закон о доиндексации пенсий в России
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал верхней палате принять поправки, предусматривающие введение доиндексации пенсий неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.
Обновлено в 09:52
Культура
Названы лауреаты Президентской премии для молодых деятелей культуры
Премии вручит молодым творцам, а также авторам произведений для детей и юношества 2018 года, лично Владимир Путин.
Обновлено в 09:26
Футбол
Маринато Гилерме: «Мы играли на максимальных возможностях и победили»
Понимали, что должны добывать три очка и что легко не будет. Мы играли на максимальных возможностях и победили, — сказал Гилерме.
Обновлено в 13:10
Армия и оружие
У российских военных появится свой мобильный оператор
Военные обзаведутся собственной мобильной сетью на базе Tele2. Связь получит особую защиту с помощью криптографии.
Обновлено в 02:38