Экономика
КамАЗ выплатил 427 млн рублей дохода держателям своих облигацийКоммерсантъ Казань 15:24
ПАО «КамАЗ» сегодня выплатило 427,23 млн руб. держателям своих биржевых облигаций трех серий - БО-09, БО-10 и БО-11 в качестве дохода за второй купонный период (27.11.2018 – 28.05.2019) исходя из ставки 9,52% годовых.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 16:12, Ашберн
Армия и оружие
Госдепартамент США обвинил Россию в эскалации конфликта в Сирии
Госдепартамент США обеспокоен действиями сирийских властей и российских вооруженных сил на северо-западе Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.
Обновлено в 15:04
Армия и оружие
Главком Сухопутных войск Японии опробовал в деле «летающий танк» Т-80
Главком сухопутных войск Японии опробовал танк Т-80У на полигоне Головеньки.
Обновлено в 10:04
Происшествия
В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК
В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
Обновлено в 07:08
Политика
Зеленский посетил передовую Донбасса
Минувшим вечером, 27 мая, новый глава Украины Владимир Зеленский приехал на территорию Донбасса в качестве верховного главнокомандующего Вооруженных сил государства.
Обновлено в 04:23
Политика
В СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией
Серверы с секретной информацией исчезли из ситуационный комнаты Совета национальной безопасности и обороны Украины после "смены власти", завил во вторник секретарь СНБО Александр Данилюк.
Обновлено в 14:28
Политика
Саакашвили возвращается на Украину
Обновлено в 10:55
Политика
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Обновлено в 10:58
Экономика
«Связной» завершил объединение с «Евросетью»
Группа «Связной» завершила юридическое и операционное слияние с «Евросетью», говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 08:12
Политика
Глава Косово объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН
Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях, сообщается о столкновениях на импровизированных баррикадах, стрельбе, о 22 задержанных сербах и гражданине РФ - сотруднике миссии ООН.
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Общество
Депутата, предложившего запретить Minecraft, требуют уволить
Петиция об отставке депутата Законодательного собрания Красноярского края Владимира Рейнгардта появилась в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено в 04:16
Происшествия
У школы в Вольске, где подросток напал на ученицу, не было охраны
Профессиональных охранников и рамок металлоискателя на входе в школу в городе Вольске Саратовской области, где во вторник подросток топором ударил ученицу, не было, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Обновлено в 13:08
Музыка
Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях
В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено в 13:38
Происшествия
В Сети появились фото столкнувшейся с горой подлодки ВМС США
На просторах Сети опубликованы фото, демонстрирующие последствия столкновения подлодки, стоящей на вооружении ВМС США, с горой.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году
Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.
Обновлено в 15:56
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Гаджеты
Подросток дважды взломал Apple, чтобы получить работу
Юный хакер из Австралии смог дважды взломать серверы Apple, чтобы ему дали работу в корпорации.
Обновлено в 11:49
Музыка
Литва требует признать ошибку в результатах полуфинала «Евровидения»
По данным литовской вещательной компании, представитель страны не прошел в финал конкурса из-за ошибки при подсчете голосов Общественный вещатель Литвы LRT обратился к организатору "Евровидения-2019", Европейскому вещательному союзу (ЕВС), с просьбой признать ошибку при подсчете голосов в полуфинале конкурса.
Обновлено в 14:04
Политика
Сооснователь «Диссернета» Михаил Гельфанд не вошел в состав ВАК
В состав комиссии не вошел сооснователь «Диссернета» Михаил Гельфанд, на это обратило внимание РБК.
Обновлено в 12:58
Шоу-бизнес
Темные губы и красный крест: 5-летняя дочь Тимати накрасилась как принцесса Жасмин
Поклонники отметили, что Алиса очень похожа на свою маму Алену Шишкову.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
40-летняя Ирина Слуцкая готовится стать мамой в третий раз
Известной фигуристке Ирине Слуцкой в минувшем феврале исполнилось 40 лет, но жизнь выдающейся спортсменки продолжает бить ключом.
Обновлено в 14:33
Кино
Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала
Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала, снявшегося во многих ключевых битвах.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
В Турции прокомментировали сообщения об ультиматуме США по С-400
Анкара не получала от Вашингтона сообщений об ультиматуме из-за сделки по покупке российских зенитных ракетных комплексов С-400, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью турецкому каналу Haberturk.
Обновлено в 13:45
Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено в 12:15
Футбол
«Барселона» приступила к возвращению Неймара из «Пари Сен-Жермен»
"Барселона" и "ПСЖ" начали переговоры по поводу возвращения Неймара в клуб из столицы Каталонии, — сообщает журналист каталонской радиостанции RAC1 Жерар Ромеро.
Обновлено в 14:53
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.
Обновлено в 12:36
Общество
Долго рассматривавших солнце сектантов признали экстремистами
Самарское отделение религиозной группы «Алля-Аят» («Элле-Аят»), члены который проповедовали лечение «длительным рассматриванием солнца» и «специальными чаями», признали экстремистским.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Дочь Пирло сбила машина в Турине
Анжела Пирло, дочь экс-полузащитника "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло, попала под машину в Турине.
Обновлено в 15:50