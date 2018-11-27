КамАЗ выплатил 427 млн рублей дохода держателям своих облигацийКоммерсантъ Казань 15:24

ПАО «КамАЗ» сегодня выплатило 427,23 млн руб. держателям своих биржевых облигаций трех серий - БО-09, БО-10 и БО-11 в качестве дохода за второй купонный период (27.11.2018 – 28.05.2019) исходя из ставки 9,52% годовых.

Армия и оружие Госдепартамент США обвинил Россию в эскалации конфликта в Сирии Госдепартамент США обеспокоен действиями сирийских властей и российских вооруженных сил на северо-западе Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.

Происшествия В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Политика Зеленский посетил передовую Донбасса Минувшим вечером, 27 мая, новый глава Украины Владимир Зеленский приехал на территорию Донбасса в качестве верховного главнокомандующего Вооруженных сил государства.

Политика В СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией Серверы с секретной информацией исчезли из ситуационный комнаты Совета национальной безопасности и обороны Украины после "смены власти", завил во вторник секретарь СНБО Александр Данилюк.

Политика Посла Испании вызвали в МИД России «Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.

Экономика «Связной» завершил объединение с «Евросетью» Группа «Связной» завершила юридическое и операционное слияние с «Евросетью», говорится в пресс-релизе компании.

Политика Глава Косово объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях, сообщается о столкновениях на импровизированных баррикадах, стрельбе, о 22 задержанных сербах и гражданине РФ - сотруднике миссии ООН.

Общество Депутата, предложившего запретить Minecraft, требуют уволить Петиция об отставке депутата Законодательного собрания Красноярского края Владимира Рейнгардта появилась в соцсети «ВКонтакте».

Происшествия У школы в Вольске, где подросток напал на ученицу, не было охраны Профессиональных охранников и рамок металлоискателя на входе в школу в городе Вольске Саратовской области, где во вторник подросток топором ударил ученицу, не было, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

Музыка Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".

Происшествия В Сети появились фото столкнувшейся с горой подлодки ВМС США На просторах Сети опубликованы фото, демонстрирующие последствия столкновения подлодки, стоящей на вооружении ВМС США, с горой.

Армия и оружие Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.

Гаджеты Подросток дважды взломал Apple, чтобы получить работу Юный хакер из Австралии смог дважды взломать серверы Apple, чтобы ему дали работу в корпорации.

Музыка Литва требует признать ошибку в результатах полуфинала «Евровидения» По данным литовской вещательной компании, представитель страны не прошел в финал конкурса из-за ошибки при подсчете голосов Общественный вещатель Литвы LRT обратился к организатору "Евровидения-2019", Европейскому вещательному союзу (ЕВС), с просьбой признать ошибку при подсчете голосов в полуфинале конкурса.

Политика Сооснователь «Диссернета» Михаил Гельфанд не вошел в состав ВАК В состав комиссии не вошел сооснователь «Диссернета» Михаил Гельфанд, на это обратило внимание РБК.

Шоу-бизнес 40-летняя Ирина Слуцкая готовится стать мамой в третий раз Известной фигуристке Ирине Слуцкой в минувшем феврале исполнилось 40 лет, но жизнь выдающейся спортсменки продолжает бить ключом.

Армия и оружие В Турции прокомментировали сообщения об ультиматуме США по С-400 Анкара не получала от Вашингтона сообщений об ультиматуме из-за сделки по покупке российских зенитных ракетных комплексов С-400, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью турецкому каналу Haberturk.

Футбол «Барселона» приступила к возвращению Неймара из «Пари Сен-Жермен» "Барселона" и "ПСЖ" начали переговоры по поводу возвращения Неймара в клуб из столицы Каталонии, — сообщает журналист каталонской радиостанции RAC1 Жерар Ромеро.

Хоккей Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.

Общество Долго рассматривавших солнце сектантов признали экстремистами Самарское отделение религиозной группы «Алля-Аят» («Элле-Аят»), члены который проповедовали лечение «длительным рассматриванием солнца» и «специальными чаями», признали экстремистским.