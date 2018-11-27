Экономика
КамАЗ выплатил 427 млн рублей дохода держателям своих облигацийКоммерсантъ Казань 15:24
ПАО «КамАЗ» сегодня выплатило 427,23 млн руб. держателям своих биржевых облигаций трех серий - БО-09, БО-10 и БО-11 в качестве дохода за второй купонный период (27.11.2018 – 28.05.2019) исходя из ставки 9,52% годовых.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Севергазбанк обслуживает залоговый счет по зеленым облигациям компании-концессионера «Ресурсосбережение ХМАО»
Концессии и инфраструктурные инвестиции11:28
Нижегородская область выплатила 236 млн руб. по 14-му купону облигаций 10-го выпуска
Интерфакс - Россиявчера в 11:35
«ДОМ.РФ Ипотечный агент» провел сбор заявок на облигации объемом 72,97 млрд рублей
Интерфаксвчера в 07:07
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 22:20, Ашберн
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РФ
Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.
Обновлено 26 мая в 13:04
Технологии
В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей
Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 20:49
Политика
Посла Испании вызвали в МИД из-за высказываний министра о России
Посла Испании Фернандо Вальдеррама вызвали в российский МИД из-за того, что испанский и. о. министра иностранных дел Жозеп Боррель назвал Россию врагом.
Обновлено в 12:33
Экономика
На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд
Обновлено в 05:26
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Здоровье
В Волгоградском регионе проживают 2,5 миллиона человек
По информации Волгоградстата, всего на территории области проживают 2 миллиона 507 тысяч 509 человек, из которых 1 миллион 13 тысяч 468 человек – в городе-герое.
Обновлено в 08:24
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Экономика
Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради роста ВВП
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.
Обновлено в 21:14
Здоровье
Медики рассказали, что поможет легче перенести жару
Медики назвали простые способы, как помочь организму адаптироваться к жаре.
Обновлено в 21:14
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Уточняется, что эти выплаты могут быть введены наряду с материнским капиталом как дополнительная мера поддержки семей с детьми.
Обновлено в 21:18
Происшествия
Против гендиректора крупнейшей в России уранодобывающей компании завели дело о коррупции
Уголовное дело о получении взятки возбуждено в отношении генерального директора ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского" (ППГХО, входит в урановый холдинг "Атомредметзолото" - АРМЗ, горнорудный дивизион ГК "Росатом") Александра Глотова.
Обновлено в 21:18
Гаджеты
Xiaomi представила два новых флагманских смартфона
Китайская Xiaomi представила два своих новых флагманских смартфона — Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Обновлено в 13:35
Политика
Минфин США обнародовал документы по поводу санкций против Дерипаски
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США обнародовало перечень документов, которые, по мнению американских властей, обосновывают введение санкций против российского бизнесмена Олега Дерипаски.
Обновлено в 18:55
Музыка
Егор Крид рассказал о разрыве с лейблом Black Star
Российский рэпер Егор Крид (Егор Булаткин) прервал семилетнее сотрудничество с лейблом Тимати Black Star.
Обновлено в 13:42
Технологии
Связь переходит на 5G: какие прорывы принесет новый стандарт и почему в России с ним могут возникнуть проблемы
Первой ласточкой является создание совместного предприятия «Ростелекома» и «МегаФона», которое будет заниматься консолидацией необходимого для 5G радиочастотного ресурса.
Обновлено в 10:53
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Обновлено в 09:47
Экономика
ЕАЭС снимает ограничения на вывоз алкоголя и табака в личных целях - источник
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение снять ограничения по объему вывоза алкогольной и табачной продукции, которые составляют на данный момент 5 литров и 200 сигарет соответственно, физическими лицами в личных целях с территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил РИА Новости источник в ЕЭК.
Обновлено в 20:15
Общество
На Эвересте погиб одиннадцатый альпинист
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
Армия Ливии передала Каиру самого опасного египетского террориста
Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара передала Египту Хишама Ашмауи – одного из наиболее разыскиваемых в этой стране главарей террористов.
Обновлено в 20:31
Шоу-бизнес
Валерию на новой фотографии сравнили с ее мамой
Валерия любит делиться своими модными образами и обсуждать их с подписчиками.
Обновлено в 16:07
Армия и оружие
Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных
Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.
Обновлено в 20:40
Общество
В России предложили запретить псевдопивные напитки
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено в 18:30
Футбол
Гетце может перейти в «Арсенал»
Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Марио Гетце.
Обновлено в 16:33
Гаджеты
Xiaomi объединила зубную щетку с фитнес-трекером Mi Band 3
Обновлено в 17:03
Энергетика
Источник: Приобское месторождение «Роснефти» получит инвестиционные стимулы
Ранее сообщалось, что "Роснефть" просила предоставить Приобскому месторождению инвестиционные стимулы в виде вычетов из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), аналогичные инвестстимулам для Самотлорского месторождения.
Обновлено в 18:23
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
Обновлено в 18:00
Общество
Составлен рейтинг самых фотографируемых мест в мире
Лидером рейтинга стала самая романтичная высотка в мире – Эйфелева башня. Ее выбрали 18% участников опроса.
Обновлено в 16:03