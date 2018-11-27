Экономика
КамАЗ выплатил 427 млн рублей дохода держателям своих облигацийКоммерсантъ Казань вчера в 15:24
ПАО «КамАЗ» сегодня выплатило 427,23 млн руб. держателям своих биржевых облигаций трех серий - БО-09, БО-10 и БО-11 в качестве дохода за второй купонный период (27.11.2018 – 28.05.2019) исходя из ставки 9,52% годовых.
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