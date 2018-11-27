Экономика

КамАЗ выплатил 427 млн рублей дохода держателям своих облигацийКоммерсантъ Казань вчера в 15:24

ПАО «КамАЗ» сегодня выплатило 427,23 млн руб. держателям своих биржевых облигаций трех серий - БО-09, БО-10 и БО-11 в качестве дохода за второй купонный период (27.11.2018 – 28.05.2019) исходя из ставки 9,52% годовых.
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Севергазбанк обслуживает залоговый счет по зеленым облигациям компании-концессионера «Ресурсосбережение ХМАО»

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«Башнефть» не выплатила доход по облигациям почти на 300 млн рублей

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«ДОМ.РФ Ипотечный агент» провел сбор заявок на облигации объемом 72,97 млрд рублей

Интерфакс27 мая в 07:07
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СМИ узнали о подписании «Спартаком» нового контракта с Мелкадзе

Московский «Спартак» продлил контракт с нападающим Георгием Мелкадзе, сообщает «Чемпионат».
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Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей

Обновлено вчера в 19:05
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В России предложили ввести «отцовский капитал»

В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Общество

Минтруд назвал самые востребованные профессии

ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты России составило рейтинг самых востребованных профессий, который опубликован в Справочнике профессий (.pdf).
Обновлено в 02:29
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ВКС получат 20 истребителей Су-35С до конца 2020 года

Воздушно-космические силы (ВКС) России до конца 2020 года получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С.
Обновлено в 02:12
Происшествия

Два человека погибли в результате крушения самолёта в Канаде

Два жителя американского штата Аляска погибли в результате крушения самолёта в канадском городе Уайтхорс.
Обновлено вчера в 22:15
Футбол

«Витесс» Слуцкого не смог пробиться в Лигу Европы

"Витесс" в ответном матче финала плей-офф чемпионата Нидерлендов за путевку в Лигу Европы уступил на своем поле "Утрехту" со счетом 0:2. Голы забили Сириль Дессерс (31-я минута) и Симон Густафссон (77-я).
Обновлено вчера в 16:38
Общество

Роскачество проверило мясной фарш

Обновлено в 02:51
Кино

Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон лечится от алкоголизма

32-летний актер лечится в элитной клинике Prive-Swiss, которая находится в штате Коннектикут, на протяжении месяца, сообщает издание Page Six.
Обновлено в 02:02
Экономика

Концессий в сфере ЖКХ может стать меньше

В 2016 г. резко выросло число новых соглашений из-за решения без конкурса переводить в концессию бывшие арендованные предприятия и усилий властей, отмечает исполнительный директор НАКДИ Светлана Бик, следующие два года количество новых проектов снижалось, а с начала этого года было заключено только три концессии.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

Рейс из Челябинска в Анталью задержали на 12 часов

Рейс авиакомпании Red Wings, который должен был вылететь из Челябинска в Анталью минувшей ночью, задержан до 15.00.
Обновлено в 02:40
Происшествия

В Махачкале устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями

"Очевидцы, возмущенные произошедшим, разбили камнями автомобиль виновницы ДТП, подоспевшие сотрудники полиции удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в супругов", - указывает МВД.
Обновлено вчера в 13:16
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено вчера в 09:59
Общество

В Италии впервые выбрали мэром трансгендера

Мэром итальянского города Тромелло был избран рожденный под именем Мария адвокат Джанмарко Негри, 28 мая сообщили в пресс-службе МВД Италии.
Обновлено вчера в 08:55
Музыка

Егор Крид рассказал о разрыве с лейблом Black Star

Российский рэпер Егор Крид (Егор Булаткин) прервал семилетнее сотрудничество с лейблом Тимати Black Star.
Обновлено вчера в 13:42
Экономика

Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году

В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Президент Сербии привёл армию в боевую готовность

Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о том, что Вооружённые силы страны и спецназ МВД должны быть в полной боевой готовности, передаёт РИА «Новости» со ссылкой на национальное телевидение.
Обновлено вчера в 05:30
Армия и оружие

Reuters: США хотят приостановить обучение турецких пилотов на F-35

Обновлено вчера в 20:45
Армия и оружие

Польша планирует купить истребители F-35 у США

Польша хочет купить 32 истребителя-бомбардировщика F-35 американской компании Lockheed Martin.
Обновлено вчера в 12:21
Шоу-бизнес

Пермская актриса Катерина Шпица снялась полуобнаженной для журнала

Пермская актриса Катерина Шпица украсила обложку июньского номера журнала «Кинорепотрёр».
Обновлено в 01:48
Энергетика

Минфин отказался «платить за косяки» «Транснефти» с грязной нефтью

Отвечая на вопрос о возможном снижении порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками по «Дружбе», первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов назвал неправильным, чтобы «государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».
Обновлено в 01:55
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить трансляции E1.ru с протестов в Екатеринбурге

Роскомнадзор потребовал у портала E1.ru удалить с YouTube-канала две онлайн-трансляции из сквера у театра драмы в Екатеринбурге, которые проводились во второй и третий день протестов вокруг строительства в сквере храма Святой Екатерины.
Обновлено в 02:16
Здоровье

Андрей Субботин уходит с поста министра здравоохранения

Андрей Субботин занимал пост министра здравоохранения региона с 24 ноября 2017 года.
Обновлено в 00:42
Политика

Два политолога устроили скандал в эфире «России 1»

По данным агентства, два политолога разругались во время обсуждения вопроса о возвращении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили на Украину.
Обновлено в 01:04
Общество

В России предложили запретить псевдопивные напитки

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия

Дочь Пирло сбила машина в Турине

Анжела Пирло, дочь экс-полузащитника "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло, попала под машину в Турине.
Обновлено вчера в 15:50
Политика

Зеленский посетил передовую Донбасса

Минувшим вечером, 27 мая, новый глава Украины Владимир Зеленский приехал на территорию Донбасса в качестве верховного главнокомандующего Вооруженных сил государства.
Обновлено вчера в 04:23
Футбол

Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Наука

Ученые рассказали, как избавиться от жира на животе после 50 лет

С возрастом человек быстрее теряет мышечную массу и накапливает жир, особенно в районе живота.
Обновлено в 01:55
Общество

Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28
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