Экономика

Rambler News ServiceRambler News Service«КамАЗ» сообщил об убытке в первом полугодии

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Чистый убыток «КамАЗа» по МСФО в первом полугодии 2019 года составил 3,2 млрд рублей против прибыли в 1,57 млрд годом ранее, сообщила компания.
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КАМАЗ в 1-м полугодии получил 3,2 млрд руб. убытка по МСФО против прибыли годом ранее

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