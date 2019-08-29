Экономика
Rambler News Service«КамАЗ» сообщил об убытке в первом полугодии
Чистый убыток «КамАЗа» по МСФО в первом полугодии 2019 года составил 3,2 млрд рублей против прибыли в 1,57 млрд годом ранее, сообщила компания.
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КАМАЗ в 1-м полугодии получил 3,2 млрд руб. убытка по МСФО против прибыли годом ранее
Финмаркетвчера в 10:27
ППГХО в I полугодии снизило чистый убыток по МСФО в 5,4 раза на фоне роста выручки от продажи урана и угля
Интерфакс - Россиявчера в 03:25
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:09, Вашингтон
Политика
Гончарук назначен премьер-министром Украины
Верховная рада назначила премьер-министром Украины Алексея Гончарука — его кандидатуру поддержали 290 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Парламентская газета вчера в 11:13
Происшествия
В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
19-летняя студентка из Москвы впала в кому в результате несчастного случая.
РИА Новости 01:43
Транспорт
Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Предполагается построить 128 км новой дороги, указывает представитель Минтранса, по сути, это новое направление трассы А-289 от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до автодороги А-290.
Ведомости вчера в 17:34
Политика
Польша решила продавать закупаемый в США газ Украине
Польская нефтегазовая компания PGNiG решила продавать сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, Украине.
Пятый канал вчера в 09:53
Автоспорт
Штайнер не видит проблемы в создании дуэта Магнуссена и Хюлькенберга
Чемпионат вчера в 18:13
Политика
Самолет с освобожденными украинцами рано утром должен прилететь в Киев
О россиянах, переданных в рамках обмена, пока не сообщалось.
Эхо Москвы вчера в 22:03
Политика
Адвокат: удерживаемые на Украине россияне остаются в СИЗО
Граждане России, удерживаемые на Украине и готовящиеся к обмену, остаются в СИЗО.
RT на русском 00:48
Футбол
Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия сократила отставание от занимающей шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) России после ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
ТАСС вчера в 17:29
Экономика
В Роскачестве посоветовали россиянам не выбирать вино по цене
Как отметил Лоевский, большинство россиян считают, что бутылка качественного вина не может стоить дешевле 400-500 рублей.
Газета.Ru 02:03
Футбол
Российские клубы узнали соперников в Лиге чемпионов
"Зенит" попал в группу G с "Бенфикой", "Лионом" и "РБ Лейпцигом".
Вестник Кавказа вчера в 13:05
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 19:42
Политика
Кикабидзе объяснил, почему не посещает РФ
Народный артист Грузии, музыкант и кинематографист Вахтанг Кикабидзе заявил, что не посещает Россию и не устраивает концерты, поскольку у него есть гордость.
News.ru вчера в 16:45
Общество
Полиция предостерегла от участия в акции в «Яме» на Хохловской площади
В полиции отметили, что в интернете распространяются призывы к участию в мероприятии в амфитеатре (Яме) на Хохловской площади, однако уведомлений от организаторов акции власти не получали.
Интерфакс 02:16
Экономика
Роспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов и спортивного питания
Роспотребнадзор предлагает распространить обязательную маркировку на биологически активные добавки (БАД), спортивное питание и питьевую воду.
РБК вчера в 14:58
Хоккей
Артемий Панарин: из-за водки чуть не закончил с хоккеем
Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, подписавший рекордный для россиянина контракт в НХЛ (81,5 миллиона долларов за семь лет), дает большое интервью Владимиру Морозову — о главном трансфере в карьере, сумасшедшем предложении СКА, инвестиционной стратегии, вере в биткоин, бедном детстве, помощи старикам и любимой женщине.
РИА Новости 01:00
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Экономика
В суде Кипра раскрыли схему выплат долгов компаний Минцев деньгами НПФ
Схема сделки раскрыта в материалах окружного суда Никосии, с которыми ознакомился РБК.
РБК 02:00
Общество
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря
В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
Российская газета 02:51
Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Происшествия
Грузовик врезался в дом в Новосибирске
Грузовик, протаранив забор, врезался в частный жом в Октябрьском районе Новосибирска. В результате инцидента пострадали два человека.
РБК 00:07
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Кино
Бутылка вместо волшебной палочки. Что стало с актёрами из «Гарри Поттера»?
Руперт Гринт — Рон Уизли Руперт Гринт после "Гарри Поттера" продолжил актерскую карьеру, сыграв около десяти новых ролей.
Аргументы и Факты вчера в 17:09
Кино
Анджелина Джоли мечтает получить роль в «Звездных войнах»
Напомним, что новый девятый эпизод серии фильмов «Звездные войны» выйдет на большие экраны кинотеатров 19 декабря этого года.
ГЛАС.RU 01:32
Политика
Личная помощница Трампа уволилась из Белого дома
Личная помощница президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут ушла в отставку.
РБК 02:29
Политика
Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости вчера в 10:41
Общество
Минпросвещения прокомментировало запрет смартфонов в школах
Первые годы рекомендательного запрета смартфонов в школах могут вызвать непонимание со стороны учеников, родителей и учителей.
Lenta.ru вчера в 15:29
Армия и оружие
Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий.
РБК вчера в 20:16