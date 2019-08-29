Чистый убыток «КамАЗа» по МСФО в первом полугодии 2019 года составил 3,2 млрд рублей против прибыли в 1,57 млрд годом ранее, сообщила компания.

«КамАЗ» сообщил об убытке в первом полугодии

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