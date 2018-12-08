Футбол

«Кальяри» вдевятером вырвал ничью в матче с «Ромой»
Газета.Ru
14:02

Кальяри — Рома
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Сардиния Арена»
14′
Бриан Кристанте
41′
Александар Коларов
47′
Бриан Кристанте
Паоло Панкрацио Фараго
64′
Симоне Падоин
Марко Паяц
65′
Диего Фариас
Марко Сау
75′
75′
Джастин Клюйверт
Лука Пеллегрини
Филип Брадарич
Лука Чигарини
80′
83′
Патрик Шик
Хавьер Пасторе
Артур Ионица
85′
89′
Николо Дзаньоло
Жуан Жезус
Дарио Срна
90′+3′
Лука Чеппителли
90′+3′
Лука Чеппителли
90′+3′
Марко Сау
90′+5′
Марко Сау
90′+6′
"Рома" упустила победу над "Кальяри" в матче 15-го тура чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Кальяри, завершилась со счетом 2:2. В составе гостей отличились Бриан Кристанте и Александар Коларов. У хозяев мячи забили Артур Ионицэ и Марко Сау.
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