«Кальяри» в концовке ушел от поражения в игре с «Эмполи»Матч ТВ вчера в 13:51

«Кальяри» сыграл вничью с «Эмполи» в матче 20-го тура чемпионата Италии. Хозяева открыли счет на 36-й минуте усилиями Леонардо Паволетти. Но после перерыва гости ответили двумя мячами — отличились Джованни Ди Лоренцо и Миха Зайц.

«Кальяри» в концовке ушел от поражения в игре с «Эмполи»

Армия и оружие Армия и оружие Сирийская ПВО отразила авиаудар Израиля по аэропорту в Дамаске Воздушная атака израильской авиации по аэропорту Дамаска была отражена в воскресенье системами ПВО Сирии.

Политика Политика Kyodo назвало условие Японии для заключения мирного договора с Россией Глава японского кабмина Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией в случае, если ему удастся получить гарантии передачи Японии островов Шикотан и Хабомаи.

Общество Общество Закат красной Суперлуны в городах мира. Трансляция завершена

Экономика Экономика Борцы с бедностью заявили об удвоении числа миллиардеров за 10 лет За последние десять лет количество миллиардеров в мире почти удвоилось и достигло 2208 человек, а их состояние ежегодно увеличивается на $900 млрд или почти на $2,5 млрд в день.

Общество Общество На Камчатке началось извержение вулкана На Камчатке началось извержение "молчавшего" больше года вулкана Безымянный. Об этом сообщает РИА "Новости".

Космос Космос Роскосмос сформирует отряд женщин-космонавтов В воскресенье, 20 января, источник в ракетно-космической отрасли сообщил сотрудникам ТАСС, что Роскосмос займется формированием отряда женщин-космонавтов.

Происшествия Происшествия В Москве теплоход столкнулся с причалом Теплоход "Бьюти" столкнулся с причалом Софийской набережной в Москве из-за льдины, попавшей под рулевое устройство, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

Транспорт Транспорт ГИБДД намерены обязать автовладельцев получать госномера по прописке В Госавтоинспекции намерены обязать автовладельцев получать госномера в соответствии с пропиской, сообщает в понедельник газета "Коммерсант".

Армия и оружие Армия и оружие Израиль нанес по Сирии еще один удар

Происшествия Происшествия В Новосибирске задержали вылет самолета из-за неудачной подачи трапа Вылет самолета авиакомпании "Победа" из Новосибирска в Москву утром в понедельник задержали из-за небольшого повреждения краски на самолете поданным к нему трапом, сообщила РИА Новости старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

Общество Общество В России введут автоматическую регистрацию рождения и смерти В настоящее время регистрация рождения или смерти человека оформляется либо в центрах госуслуг (МФЦ), либо в отделах ЗАГСов.

Политика Политика Филарет нашел способ забрать Киево-Печерскую Лавру Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ныне почетный патриарх ПЦУ Филарет рассказал, как Украина может Киево-Печерскую и Почаевскую Лавры, принадлежащие УПЦ Московского патриархата.

Происшествия Происшествия В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома В Магнитогорске проводят демонтаж поврежденного при взрыве газа дома. В воскресенье снесли стену между седьмым и восьмым подъездами.

Общество Общество Малоимущей семье в Таганроге выдали 47,5 рубля пособия Управление социальной защиты Таганрога выдало многодетной малоимущей семье, в которой только один родитель, пособие в размере 47,5 руб. Об этом сообщает местный портал "Панорама".

Экономика Экономика Торговым сетям хотят запретить перепродавать продукты Руководители «Руспродсоюза», «Русбренда» и других ассоциаций поставщиков отметили, что крупные сети, получая от производителей скидки объемом в 30−50%, перепродают затем продукты оптом мелким магазинам.

Экономика Экономика Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 28 лет Темпы экономического роста Китая в 2018 году составили 6,6%, сообщается на сайте Государственного статистического управления КНР.

Происшествия Происшествия «Интерфакс» сообщил о вызове режиссера Красовского на допрос в полицию Режиссера фильма «Праздник» Алексея Красовского вызвали на допрос в полицию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Авто Авто Представлена полноразмерная копия Lego Chevrolet Silverado Trail Компания Chevrolet совместно с Lego собрали из конструктора копию автомобиля Silverado в преддверии выхода «Лего: Фильм 2». При сборке машины было потрачено 334 544 детали.

Происшествия Происшествия Министр предпринимательства Якутии помогла задержать взяткодателя Федоров был задержан оперативниками ФСБ с поличным при даче взятки.

Общество Общество Население Китая выросло до 1,395 млрд человек В 2018 году население Китая увеличилось на 5,3 млн человек и составило 1,395 млрд, передает РИА "Новости".

Происшествия Происшествия В центре Москвы мужчина расстрелял своих похитителей В центре Москвы мужчина смог дать отпор преступникам, которые вымогали у него крупную денежную сумму, сообщает РЕН ТВ.

Общество Общество Директор китайской школы обязал детей танцевать на переменах

Экономика Экономика Одобрен первый участок высокоскоростной железнодорожной магистрали Первый участок сократит время в пути от Москвы до Нижнего Новгорода до 2 часов 5 минут.

Авто Авто «АВТОВАЗ» показал созданный в СССР электрокар «Рапан» В музее "АВТОВАЗа" представили единственный электромобиль российского автопроизводителя под названием "Рапан" с весьма необычной футуристичной внешностью.

Общество Общество В Египте обнаружили могилы эпохи Древнего царства Могилы, относящиеся к эпохе Древнего царства (середина XXIII — середина XXI века до н.э.), обнаружены на юге Египта, заявило в воскресенье Министерство по делам памятников древности арабской республики.

Здоровье Здоровье Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости корью на Украине Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян об ухудшении ситуации с корью в Грузии и на Украине, а также в ряде европейских стран, сообщается на сайте ведомства.

Происшествия Происшествия Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике выросло до 85