Футбол

«Кальяри» в гостях разгромил «Кьево»Матч ТВ 17:21

«Кьево» на своем поле принимал «Кальяри» в матче 29-го тура чемпионата Италии. Гости победили во встрече со счетом 3:0. Все три мяча «Кальяри» забил в первом тайме — отличились Фабио Пизакане, Жоао Педро и Артур Ионице.
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«Кальяри» на выезде обыграл «Кьево» в матче чемпионата Италии

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«Кальяри» в гостях разгромил «Кьево»

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«Кальяри» в гостях разгромил «Кьево»

Sportbox.RU17:21

«Кальяри» разгромил «Кьево» в матче Серии А

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