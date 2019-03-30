Футбол
«Кальяри» в гостях разгромил «Кьево»Матч ТВ 17:21
«Кьево» на своем поле принимал «Кальяри» в матче 29-го тура чемпионата Италии. Гости победили во встрече со счетом 3:0. Все три мяча «Кальяри» забил в первом тайме — отличились Фабио Пизакане, Жоао Педро и Артур Ионице.
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