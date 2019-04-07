Футбол
«Кальяри» победил СПАЛ, «Удинезе» обыграл «Эмполи»Спорт-Экспресс 11:10
Паоло Панкрацио Фараго
|3′
Лука Чеппителли
|18′
|18′
Мирко Антенуччи
|26′
Лоренцо Дикманн
Лука Чигарини
|31′
|56′
Джованни Паскуале
|59′
Мохамед Фарес
Леонардо Паволетти
|60′
|62′
Ясмин Куртич
Филиппо Коста
Леонардо Паволетти
|68′
|71′
Лоренцо Дикманн
Андреа Петанья
Лука Чигарини
Филип Брадарич
|74′
Жуан Педро
Вальтер Бирса
|78′
|83′
Паскал Скьяттарелла
Маттиа Валоти
Артур Ионица
Симоне Падоин
|87′
Фабрицио Каччаторе
|90′+2′
|57%
|Владение мячом
|43%
|82%
|Процент точных передач
|75%
|6
|Удары в сторону ворот
|3
|8
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|6
|–
|Офсайды
|1
|9
|Угловые
|4
|9
|Отборы
|7
|20
|Фолы
|4
|4
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Кальяри
Расстановка 4‑3‑3
28
Краньо
12
Каччаторе
23
Чеппителли
56
Романья
3
Пеллегрини
24
Фараго
6
Брадарич
20
Падоин
14
Бирса
18
Барелла
30
Паволетти
2
Вивиано
14
Бонифаци
23
Викари
27
Фелипе
37
Петанья
8
Валоти
6
Миссироли
33
Коста
93
Фарес
43
Палоски
7
Антенуччи
СПАЛ
Расстановка 3‑5‑2
"Кальяри" обыграл СПАЛ в матче 31-го тура чемпионата Италии (2:1). Победный гол забил нападающий Леонардо Паволетти. "Кальяри" набрал 36 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. СПАЛ с 32 баллами располагается на 16-й строчке.
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