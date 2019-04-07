«Кальяри» победил СПАЛ, «Удинезе» обыграл «Эмполи»Спорт-Экспресс 11:10

"Кальяри" обыграл СПАЛ в матче 31-го тура чемпионата Италии (2:1). Победный гол забил нападающий Леонардо Паволетти. "Кальяри" набрал 36 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. СПАЛ с 32 баллами располагается на 16-й строчке.

Армия и оружие В парламенте Словакии выступили против присутствия войск США в стране Глава словацкого внешнеполитического ведомства намерен договориться с американской стороной о соглашении, которое бы полностью бы не допускало бы размещение военных частей США в Словакии.

Хоккей НХЛ снова выпишет Войнову дисквалификацию на длительный срок Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует повторно дисквалифицировать российского защитника Вячеслава Войнова на длительный срок, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Тунисе По меньшей мере пять человек погибли в аварии с участием туристического автобуса на западе Туниса.

Политика Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе в результате обстрела ополченцев.

Политика Порошенко назначил Зеленскому дебаты Действующий президент Украины Петр Порошенко назначил дату дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским, передает "112 Украина".

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей "Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о начале сезона активности клещей, который ежегодно начинается с начала апреля с появления теплых дней и таяния снега С начала года привито от клещевого энцефалита более 800 тыс. человек, планируется привить более 3 млн человек", - говорится в сообщении.

Авто Tesla защитит Fiat Chrysler от европейских штрафов Как считают эксперты UBS, общая сумма штрафов может достичь €7,4 млрд, а сильнее всего пострадают Peugeot, Fiat Chrysler и Volkswagen, которые продают на европейском рынке больше автомобилей, чем другие компании.

Хоккей Дацюк сыграет в шестом матче серии плей-офф КХЛ против ЦСКА Нападающий петербургского СКА Павел Дацюк попал в состав своей команды на шестой матч финала Западной конференции КХЛ против московского ЦСКА В нынешнем сезоне Дацюк сыграл в 10 матчах плей-офф и набрал 7 очков (1 гол и 6 результативных передач).

Политика Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".

Наука Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Алла Демидова В столице госпитализирована актриса Алла Демидова.

Космос Японский зонд сбросил бомбу на астероид Рюгу Японский зонд «Хаябуса-2» в пятницу успешно осуществил взрыв на астероиде Рюгу.

Политика Трамп обвинил команду Мюллера в незаконной передаче информации СМИ Члены группы спецпрокурора Роберта Мюллера незаконно предоставляют прессе информацию, считает президент США Дональд Трамп.

Происшествия В Москве задержаны двое граждан Великобритании Задержанные работали в Москве преподавателями английского языка. Задержание было осуществлено на Чистых Прудах.

Общество В Канаде разыграли джекпот лотереи, превысивший 40 млн долларов В Канаде разыгран джекпот национальной лотереи Lotto Max, достигший суммы в 41 млн долларов США.

Экономика Российские компании могут получить $1,4 млрд на фоне санкций Агентство отмечает, что благодаря открывшемуся "окну возможностей" российские компании в ближайшее время могут привлечь $1,4 млрд.

Авто Пять бюджетных кроссоверов, которых не хватает в России Kia Tusker Поклонники компании Kia заждались компактный кроссовер, который мыслится как аналог сверхпопулярной в России Hyundai Сrета.

Авто Названы основные снижающие ресурс двигателя ошибки Эксперты портала «DriveNN» назвали ТОП-3 самых распространенных ошибок автовладельцев, способных существенно снизить ресурс двигателя.

Происшествия На всей территории Судана отключили электричество Электричество отключилось на всей территории Судана, заявило в воскресенье министерство водных ресурсов, мелиорации и электричества страны.

Армия и оружие Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.

Здоровье Ученые выяснили, сколько секса нужно человеку в разном возрасте Американские ученые установили, сколько секса необходимо человеку в разном возрасте, передает ToDay News Ufa.