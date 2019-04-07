Футбол

«Кальяри» победил СПАЛ, «Удинезе» обыграл «Эмполи»Спорт-Экспресс 11:10

Кальяри — СПАЛ
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Сардиния Арена»
Паоло Панкрацио Фараго
3′
Лука Чеппителли
18′
18′
Мирко Антенуччи
26′
Лоренцо Дикманн
Лука Чигарини
31′
56′
Джованни Паскуале
59′
Мохамед Фарес
Леонардо Паволетти
60′
62′
Ясмин Куртич
Филиппо Коста
Леонардо Паволетти
68′
71′
Лоренцо Дикманн
Андреа Петанья
Лука Чигарини
Филип Брадарич
74′
Жуан Педро
Вальтер Бирса
78′
83′
Паскал Скьяттарелла
Маттиа Валоти
Артур Ионица
Симоне Падоин
87′
Фабрицио Каччаторе
90′+2′
"Кальяри" обыграл СПАЛ в матче 31-го тура чемпионата Италии (2:1). Победный гол забил нападающий Леонардо Паволетти. "Кальяри" набрал 36 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. СПАЛ с 32 баллами располагается на 16-й строчке.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Удинезе» в меньшинстве обыграл «Эмполи», Де Пауль оформил дубль

Советский спорт11:28

«Кальяри» обыграл СПАЛ, «Удинезе» в меньшинстве удержал победу в игре с «Эмполи»

Чемпионат10:57

Дубль Де Пауля помог «Удинезе» победить «Эмполи»

РИА Новости11:13

«Кальяри» победил СПАЛ, «Удинезе» обыграл «Эмполи»

Спорт-Экспресс11:10

«Удинезе» и «Кальяри» победили в матчах с конкурентами

Евро-футбол.ру10:58

«Удинезе» оказался сильнее «Эмполи», «Кальяри» дома обыграл СПАЛ

Sportbox.RU10:57

Кальяри - СПАЛ - 2:1. Голы и лучшие моменты

Матч ТВ12:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 12:35, Ашберн
Армия и оружие

В парламенте Словакии выступили против присутствия войск США в стране

Глава словацкого внешнеполитического ведомства намерен договориться с американской стороной о соглашении, которое бы полностью бы не допускало бы размещение военных частей США в Словакии.
Обновлено в 10:30
Общество

В Архангельске на митинг против полигона для мусора вышли 2 тыс. человек

Обновлено в 11:04
Хоккей

НХЛ снова выпишет Войнову дисквалификацию на длительный срок

Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует повторно дисквалифицировать российского защитника Вячеслава Войнова на длительный срок, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:24
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Тунисе

По меньшей мере пять человек погибли в аварии с участием туристического автобуса на западе Туниса.
Обновлено в 10:28
Политика

Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму

Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе в результате обстрела ополченцев.
Обновлено в 10:55
Политика

Порошенко назначил Зеленскому дебаты

Действующий президент Украины Петр Порошенко назначил дату дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским, передает "112 Украина".
Обновлено в 12:18
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено в 11:32
Политика

На Украине завели дело о фальсификации выборов в Донецкой области

Обновлено в 10:15
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о начале сезона активности клещей, который ежегодно начинается с начала апреля с появления теплых дней и таяния снега С начала года привито от клещевого энцефалита более 800 тыс. человек, планируется привить более 3 млн человек", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:11
Авто

Tesla защитит Fiat Chrysler от европейских штрафов

Как считают эксперты UBS, общая сумма штрафов может достичь €7,4 млрд, а сильнее всего пострадают Peugeot, Fiat Chrysler и Volkswagen, которые продают на европейском рынке больше автомобилей, чем другие компании.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие

Стреляющий бревном танк Т-80 попал на видео

Опубликовано видео тестирования обновленного танка Т-80. Кадры публикует телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:57
Хоккей

Дацюк сыграет в шестом матче серии плей-офф КХЛ против ЦСКА

Нападающий петербургского СКА Павел Дацюк попал в состав своей команды на шестой матч финала Западной конференции КХЛ против московского ЦСКА В нынешнем сезоне Дацюк сыграл в 10 матчах плей-офф и набрал 7 очков (1 гол и 6 результативных передач).
Обновлено в 09:07
Политика

Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине

Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Наука

Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством

Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Алла Демидова

В столице госпитализирована актриса Алла Демидова.
Обновлено в 11:25
Космос

Японский зонд сбросил бомбу на астероид Рюгу

Японский зонд «Хаябуса-2» в пятницу успешно осуществил взрыв на астероиде Рюгу.
Обновлено 05 апреля в 05:36
Политика

Трамп обвинил команду Мюллера в незаконной передаче информации СМИ

Члены группы спецпрокурора Роберта Мюллера незаконно предоставляют прессе информацию, считает президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 11:10
Происшествия

В Москве задержаны двое граждан Великобритании

Задержанные работали в Москве преподавателями английского языка. Задержание было осуществлено на Чистых Прудах.
Обновлено в 06:36
Футбол

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

Обновлено вчера в 16:58
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» 1987 года

Обновлено в 12:11
Общество

В Канаде разыграли джекпот лотереи, превысивший 40 млн долларов

В Канаде разыгран джекпот национальной лотереи Lotto Max, достигший суммы в 41 млн долларов США.
Обновлено вчера в 11:04
Экономика

Российские компании могут получить $1,4 млрд на фоне санкций

Агентство отмечает, что благодаря открывшемуся "окну возможностей" российские компании в ближайшее время могут привлечь $1,4 млрд.
Обновлено в 10:15
Авто

Пять бюджетных кроссоверов, которых не хватает в России

Kia Tusker Поклонники компании Kia заждались компактный кроссовер, который мыслится как аналог сверхпопулярной в России Hyundai Сrета.
Обновлено в 08:54
Авто

Названы основные снижающие ресурс двигателя ошибки

Эксперты портала «DriveNN» назвали ТОП-3 самых распространенных ошибок автовладельцев, способных существенно снизить ресурс двигателя.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия

На всей территории Судана отключили электричество

Электричество отключилось на всей территории Судана, заявило в воскресенье министерство водных ресурсов, мелиорации и электричества страны.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие

Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес

Гарик Харламов музыкально высмеял «интрижку» Собчак и Богомолова

Обновлено в 11:06
Здоровье

Ученые выяснили, сколько секса нужно человеку в разном возрасте

Американские ученые установили, сколько секса необходимо человеку в разном возрасте, передает ToDay News Ufa.
Обновлено в 00:20
Общество

В Омске детский паровозик проехался под песни Rammstein

Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес

Волочкова после Собчак пригласила в гости Малахова

Танцовщица Анастасия Волочкова пригласила в дом телеведущую Ксению Собчак и ответила на ее вопросы.
Обновлено в 09:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное