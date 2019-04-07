Футбол

«Кальяри» победил СПАЛ, «Удинезе» обыграл «Эмполи»Спорт-Экспресс 11:10

Кальяри — СПАЛ
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Сардиния Арена»
Паоло Панкрацио Фараго
3′
Лука Чеппителли
18′
18′
Мирко Антенуччи
26′
Лоренцо Дикманн
Лука Чигарини
31′
56′
Джованни Паскуале
59′
Мохамед Фарес
Леонардо Паволетти
60′
62′
Ясмин Куртич
Филиппо Коста
Леонардо Паволетти
68′
71′
Лоренцо Дикманн
Андреа Петанья
Лука Чигарини
Филип Брадарич
74′
Жуан Педро
Вальтер Бирса
78′
83′
Паскал Скьяттарелла
Маттиа Валоти
Артур Ионица
Симоне Падоин
87′
Фабрицио Каччаторе
90′+2′
"Кальяри" обыграл СПАЛ в матче 31-го тура чемпионата Италии (2:1). Победный гол забил нападающий Леонардо Паволетти. "Кальяри" набрал 36 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. СПАЛ с 32 баллами располагается на 16-й строчке.
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