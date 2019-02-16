Футбол

«Кальяри» обыграл «Парму» в матче Серии АЧемпионат 13:58

Кальяри — Парма
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Сардиния Арена»
Лука Пеллегрини
Харис Ликояннис
32′
Лука Чигарини
36′
40′
Юрай Куцка
46′
Алессандро Бастони
Алессандро Дейола
52′
Алессандро Дейола
Кирил Десподов
56′
64′
Лео Штулац
Лука Ригони
Леонардо Паволетти
66′
Леонардо Паволетти
78′
Леонардо Паволетти
85′
87′
Жонатан Биабиани
Лука Силигарди
89′
Антонио Барилла
Фабио Чераволо
Жуан Педро
90′
Жуан Педро
90′
Лука Чигарини
Филип Брадарич
90′+2′
В матче 24-го тура итальянской Серии А «Кальяри» принимал «Парму». Встреча прошла в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Автором первого мяча стал хавбек «Пармы» Юрай Куцка, отличившийся на 40-й минуте после передачи защитника Массимо Гобби.
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