Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Кальяри» хочет приобрести Джованни Симеоне

«Кальяри» намерен приобрести нападающего «Фиорентины» Джованни Симеоне. Клуб предложил за 24-летнего итальянца 16 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia. Ранее «Сампдория» готова была заплатить за Симеоне 15 миллионов.
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«Кальяри» близок к покупке у «Фиорентины» Симеоне, которым интересовались «Спартак» и «Динамо

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«Кальяри» хочет приобрести Джованни Симеоне

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Аргентинский футболист, нападающий клуба «Фиорентина» и сборной Аргентины. Сын известного футболиста и тренера Диего Симеоне.
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