Футбол
Спорт-Экспресс«Кальяри» хочет приобрести Джованни Симеоне
«Кальяри» намерен приобрести нападающего «Фиорентины» Джованни Симеоне. Клуб предложил за 24-летнего итальянца 16 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia. Ранее «Сампдория» готова была заплатить за Симеоне 15 миллионов.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:41, Вашингтон
Происшествия
Из Москвы-реки достали тело бизнесмена, сообщили СМИ
Из Москвы-реки на севере столицы вытащили труп мужчины, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 05:22
Армия и оружие
Холдинг «Швабе» начал выпуск морских биноклей с системой стабилизации
Как пояснил Попов, "Швабе" разработал новейшие морские бинокли с системой, которая компенсирует морскую качку и позволяет хорошо визуализировать объект.
Военное обозрение 04:54
Политика
В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными
Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Газета.Ru 04:56
Политика
Кикабидзе объяснил, почему не выступает в России
Грузинский актер и певец подчеркнул, что не ездит в РФ, потому что у него есть гордость Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что не выступает в России, потому что у него есть гордость, пишет грузинская газета Kviris Palitra.
Аргументы и Факты вчера в 17:01
Общество
В Роскачестве рассказали, чем опасны картошка фри и чипсы
В картошке фри, чипсах и других жареных продуктах содержатся канцерогены, в том числе - акриламид, отмечают эксперты Роскачества.
Российская газета 01:00
Армия и оружие
Глава МИД Турции заявил о полученных от России гарантиях по Идлибу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российская сторона дала Анкаре гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в провинции Идлиб в Сирии.
RT на русском 05:24
Политика
Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана
ТАСС вчера в 17:26
Транспорт
Минтранс предложил ограничивать для водителей обгоны и перестроения
Методичка адресована владельцам автодорог и содержит рекомендации по «ликвидации мест концентрации ДТП», включая запрет обгона и перестроения, установку камер и ограничения скоростного режима.
РБК 03:35
Космос
Космонавты лишатся «гагаринской традиции» из-за нового скафандра
В конструкции нового скафандра «Сокол-М», впервые представленного на авиасалоне МАКС-2019, не предусмотрена ширинка, из-за чего космонавты не смогут соблюсти традицию, введенную еще со времен Юрия Гагарина.
РБК вчера в 09:28
Армия и оружие
Трамп назвал космос «следующей областью военных действий»
В ходе торжественной церемонии американский лидер назвал космос «следующей областью военных действий».
Ридус вчера в 17:08
Кино
Скончался актер Александр Числов
Российский актер Александр Числов скончался в возрасте 54 лет, сообщает ТАСС. Причина смерти артиста не уточняется.
Москва 24 вчера в 04:35
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures показала новый трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы". Ролик опубликован на YouTube-канале студии.
ТАСС 04:27
Происшествия
В Приморье из-за ливней сель сошел на железнодорожные пути
Сель сошел на железнодорожную ветку в Приморье в результате ливней, перекрыт участок на одном пути, сообщает Дальневосточная железная дорога.
РИА Новости вчера в 22:37
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Согласно таможенной статистике, лидерами по продажам в Россию пластиковых отходов выступают Турция ($6,25 млн за 2018 год), Белоруссия ($3,1 млн) и Япония ($2,8 млн).
РБК 00:00
Происшествия
Автомобиль въехал в толпу в Москве
36-летний мужчина въехал в толпу на автомобиле в районе Чертаново в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:18
Экономика
Борис Титов предлагает продлить режим ЕНВД до 2024 года
Как недавно подтвердил первый вице-премьер—министр финансов Антон Силуанов, власти не рассматривают вариант продления действия этого режима, поскольку он часто применяется для уклонения от уплаты налогов.
Коммерсантъ 28 августа в 07:41
Общество
Россияне назвали самые чистые и грязные города страны
В среднем россияне оценили чистоту на улицах и во дворах городов, в которых они живут, чуть выше среднего: на 6 баллов из 10 возможных.
Российская газета вчера в 20:15
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Происшествия
СК опубликовал ролик о протестах в Москве
Следственный комитет России опубликовал видео, в котором рассказал о сценариях протестов последних лет, в том числе акций, которые прошли в Москве в конце июля.
РБК 05:26
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Пользователи сервиса "Сбербанк Онлайн" сообщили о проблемах в работе, следует из данных портала Downdetector.
РИА Новости 05:46
Общество
Жириновский предложил запретить шаурму в Москве
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить продажи шаурмы в Москве.
Коммерсантъ 06:27
Авто
Honda показала обновленный кросс-вэн Freed
Компания Honda представила рестайлинговый компактвэн Freed. Автомобиль получил ряд косметических доработок и кросс-версию Freed Crosstar.
Новые автомобили 02:50
Политика
Депутат Рады не смог выступить на украинском языке, рассмешив коллег
16 июля текущего года на Украине вступил в силу закон, который ранее был подписан экс-президентом Порошенко об исключительном использовании украинского языка.
RuNews24.ru 03:44
Политика
«Укртрансгаз» провел учения на случай прекращения транзита газа из России
Оператор украинской ГТС компания "Укртрансгаз" провела учения на случай полного прекращения транзита российского газа через с 1 января 2020, сообщает пресс-служба компании.
РИА Новости 05:30
Спорт
Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее
Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в реке Енисей во время тренировки.
МК-Спорт 05:58
Футбол
Умерла дочь экс-тренера «Барселоны» Луиса Энрике
News.ru вчера в 18:19