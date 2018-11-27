Футбол

«Кальяри» и «Торино» сыграли вничью в матче Серии А
Чемпионат
16:26

Кальяри — Торино
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Сардиния Арена»
Леонардо Паволетти
Альберто Черри
62′
Жуан Педро
65′
69′
Роберто Сориано
Симоне Дзадза
74′
Кристиан Ансальди
Витторио Париджини
76′
Даниэле Базелли
Саша Лукич
Лука Чеппителли
77′
Жуан Педро
Марко Сау
79′
Лука Чигарини
Филип Брадарич
85′
В матче 13-го тура чемпионата Италии "Кальяри" разошёлся миром с "Торино", игра завершилась вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Кальяри на стадионе "Сардиния Арена". Обслуживал матч арбитр Фабрицио Паскуа.
Чемпионат16:26

Подробнее о событии

«Кальяри» и«Торино» голов не забили

Матч ТВ18:26

«Кальяри» и«Торино» голов не забили

Sportbox.RU18:26

«Кальяри» сыграл вничью с «Торино» в заключительном матче 13-го тура Серии А

Sport24.ru16:36

«Кальяри» и «Торино» сыграли вничью

Советский спорт16:36

«Кальяри» и «Торино» сыграли вничью в матче Серии А

Чемпионат16:26

«Торино» с Ансальди в составе сыграл вничью с «Кальяри»

Спорт-Экспресс16:26

Футболисты «Кальяри» сыграли вничью с «Торино» в матче чемпионата Италии

РИА Новости16:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 19:37, Ашберн
Футбол

Нужна только «Виктория»: ЦСКА может досрочно обеспечить себе евровесну

В заключительном домашнем матче Лиги чемпионов в этом году московский ЦСКА может обеспечить себе участие в весенней стадии еврокубков.
Обновлено в 18:15
Футбол

Футболист «Спартака» Роман Зобнин перенес операцию

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин получил травму левого колена в матче с "Крыльями Советов" (3:1). Футболист прошел углубленное обследование в римской клинике, где у него выявили повреждение медиального мениска, и провели операцию.
Обновлено в 18:25
Футбол

«Ньюкасл» в гостях обыграл «Бернли»

Бернли на своем поле принимал Ньюкасл Юнайтед. Матч закончился победой гостей со счетом 2:1.
Обновлено в 17:47
Футбол

ЦСКА продолжает оказывать помощь пострадавшим в Риме фанатам

Руководство московского ЦСКА находится в контакте с пострадавшими в Риме болельщиками клуба, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:48
Футбол

Гинер: советовал Головину поиграть год-два во Франции или Германии

Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил, что советовал полузащитнику Александру Головину, когда он определялся с новой командой, поиграть год-два во французском или немецком чемпионате.
Обновлено в 19:33
Футбол

Роналду поборется с Гризманном и Мбаппе за звание лучшего игрока года

Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) объявили имена претендентов на звание лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards-2018, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:06
Футбол

Венгер заинтересован в работе с «Баварией»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заинтересован в должности наставника «Баварии», сообщает The Telegraph.
Обновлено в 16:44
Футбол

Жозе Моуринью: «Линделеф пропустит какое-то время»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о ситуации с центральными защитниками накануне матча ЛЧ против «Янг Бойз».
Обновлено в 19:15
Футбол

Неймар и Мбаппе тренируются в общей группе перед матчем с «Ливерпулем»

Нападающие «ПСЖ» Неймар и Килиан Мбаппе занимаются в общей группе в преддверии матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
Обновлено в 14:38
Футбол

Хавбек «Реала» попал в сферу трансферных интересов четырех клубов

Полузащитник "Реала" Иско попал в сферу трансферных интересов четырех европейских клубов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:58
Футбол

Солари: «„Реал“ всегда поднимается, когда бы ни падал»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари уверен в своей команде перед матчем Лиги чемпионов с «Ромой», несмотря на субботнее поражение от «Эйбара» со счетом 0:3. «Реал» и «Рома» сыграют в Риме 27 ноября.
Обновлено в 14:50
Футбол

Пике оштрафован на 48 тысяч евро за вождение без прав

Обновлено в 17:56
Футбол

Игрок «Бока Хуниорс»: «Не буду выходить на поле, где меня могут убить»

Капитан "Бока Хуниорс" Пабло Перес прокомментировал беспорядки перед финалом Кубка Либертадорес с "Ривер Плейт", который пока так и не состоялся.
Обновлено в 15:01
Футбол

Убытки клубов РПЛ в нынешнем сезоне составили 1,7 млрд рублей

В нынешнем сезоне убытки клубов, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ), составили 1,7 млрд рублей.
Обновлено в 17:31
Футбол

«Барселона» платит игрокам самые большие зарплаты в мире

Футбольный клуб "Барселона" – первая в истории спортивная команда, средняя зарплата игроков в которой превысила 10 млн фунтов (11,3 млн евро).
Обновлено в 14:15
ещё по теме
Кальяри
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб, основанный в 1920 году. В настоящее время играет в Серии А. Чемпион Италии сезона 1969/70.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное