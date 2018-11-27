Футбол
Леонардо Паволетти
Альберто Черри
|62′
Жуан Педро
|65′
|69′
Роберто Сориано
Симоне Дзадза
|74′
Кристиан Ансальди
Витторио Париджини
|76′
Даниэле Базелли
Саша Лукич
Лука Чеппителли
|77′
Жуан Педро
Марко Сау
|79′
Лука Чигарини
Филип Брадарич
|85′
|48%
|Владение мячом
|52%
|76%
|Процент точных передач
|79%
|2
|Удары в сторону ворот
|2
|–
|Удары в створ ворот
|5
|5
|Сейвы вратарём
|–
|1
|Офсайды
|4
|3
|Угловые
|4
|8
|Отборы
|8
|12
|Фолы
|16
|2
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Кальяри
Расстановка 4‑3‑1‑2
28
Краньо
33
Срна
23
Чеппителли
56
Романья
22
Ликояннис
4
Дессена
6
Брадарич
21
Ионицэ
18
Барелла
25
Сау
9
Черри
39
Сиригу
5
Иццо
33
Нкулу
30
Джиджи
29
Де Сильвестри
7
Лукич
23
Мейте
11
Дзадза
27
Париджини
14
Фальке
9
Белотти
Торино
Расстановка 3‑5‑2
В матче 13-го тура чемпионата Италии "Кальяри" разошёлся миром с "Торино", игра завершилась вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Кальяри на стадионе "Сардиния Арена". Обслуживал матч арбитр Фабрицио Паскуа.
Чемпионат16:26
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