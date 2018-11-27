В матче 13-го тура чемпионата Италии "Кальяри" разошёлся миром с "Торино", игра завершилась вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Кальяри на стадионе "Сардиния Арена". Обслуживал матч арбитр Фабрицио Паскуа.

«Кальяри» и «Торино» сыграли вничью в матче Серии А

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